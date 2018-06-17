Darbe çağrısına tutuklama kararı

Yunanistan
Meclisi'nde aşırı sağcı Altın Şafak
Milletvekili Konstantinos Barbarousis'in, Makedonya ile "isim sorununa" ilişkin Meclis Genel Kurulu
'nda "orduyu göreve çağırıyorum" şeklindeki konuşmasına Başsavcılık soruşturma başlattı. Barbaroussis hakkında, Yunan Silahlı Kuvvetleri'ni "darbe yapmaya" davet ettiği gerekçesiyle başsavcılık tarafından "vatan hainliği" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldı. PARTİDEN İHRAÇ
Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Barbaroussis'in darbe yapma çağrısında bulunduğu gerekçesiyle Silahlı Kuvvetler'e de hakaret ettiğini açıkladı ve Başsavcılığa giderek hakkında suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da Barbaroussis'in konuşmasını videodan izledikten sonra "darbeye çağrı hazırlığı" yaptığına kanaat getirdi ve bunu müteakip "anayasayı ihlal ve demokratik temelleri yıkma girişimine istinaden vatan hainliği teşebbüsü" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkardı. Aynı anda Altın Şafak Partisi, "parti çizgisini aştığı" gerekçesiyle Barbaroussis'i partiden ihraç etti. Irkçılığı ve yabancı düşmanlığı ile bir kaç kez gözaltına alınan ancak her defasında serbest bırakılan Barbaroussis, hakkında çıkarılan tutuklama kararından sonra kayıplara karıştı. Lüks otosuyla Atina -Korent kara yolunda hız yaparken tespit edilen milletvekilinin yakalanmasının an meselesi olduğu açıklandı. GENSORU VERILDI
Yunanistan'ın Makedonya Cumhuriyeti ile arasındaki isim ihtilafının giderilmesini öngören ön anlaşma ülkede siyasi deprem yaratıyor. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın 26 yıllık bu ihtilafın giderilmesi için Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev ile yaptığı uzlaşma, ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi'nin gensoru önergesi vermesine yol açtı.