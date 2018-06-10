8 darbeci hain Yunan kışlasında

Yunanistan'ın saygın gazetelerinden Ta Nea gazetesi, 15 Temmuz darbesinden sonra Yunanistan'a kaçan ve mayıs ayı sonunda serbest kalan 8 darbeci FETÖ üyesi askerin ülkedeki kışlalardan birinde korunduğunu yazdı. Gazetenin ''8'leri kışlada koruyorlar'' manşeti ile yayınladığı haberde, Yunan makamları tarafından 18 aylık tutukluluk hâllerinin sona ermesi ile serbest bırakılan 8 darbeci askere psikolog desteği verildiği ve bir askeriyede bulundukları belirtildi. Her darbeci askerin ayrı odası bulunuyor ancak mutfak ve salon ortak kullanılıyor. Habere göre Yunan makamlarının esas korkusunun ise 8 darbeci askere düzenlenebilecek suikast olduğu belirtiliyor. Bu sebeple yemeklere bile özen gösterilip kontrol ediliyor.



80 KİŞİLİK POLİS GÜCÜ

Bugüne kadar Yunan makamları tarafından verilen bilgilerde 8 darbecinin bir ya da iki evde yaklaşık 80 kişilik polis gücü tarafından korunduğu belirtiliyordu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın "Nerede olurlarsa olsunlar onları paketleyip Türk yargısına teslim ederiz'' açıklamasından sonra Yunan makamlarının sürekli olarak koruma planlarını değiştirdiği öğrenildi. Eski Yunanistan İltica Dairesi Müdürü Maria Stavropulu, 2017 yılında 1.800'den fazla Türk vatandaşının iltica talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Ayrıca Pensilvanya'dan bir grup FETÖ'cü geçen ocak ayı sonunda Yunanistan'a giderek örgüt mensuplarını ziyaret etmişti.

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