Fransa'da rahibin bebeği tokatlaması tepki çekti

Fransa'da vaftiz töreni sırasında ağlayan bebeği tokat atarak susturmaya çalışan rahip, ülkede tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Katolik kilisesine vaftiz için getirilen yaklaşık bir yaşındaki bebek ve ailesi yer alıyor.

Rahip, vaftiz merasimi sırasında ağlayan bebeği tokatladı

BEBEĞİ TOKATLADIĞI GÖRÜLÜYOR!

44 saniye süren görüntüde, bebeğin ağlamaya başlaması üzerine önce rahibin "kapris yapıyor" sözleriyle sakinleştirmeye çalıştığı ve ardından bebeği tokatladığı anlar yer alıyor. Bir anda kendini kaybeden rahibin davranışını şaşkınlıkla izleyen çevredekiler, bebeğin dövülemeyeceği yönünde telkinde bulunuyor.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YER ALDI

Rahibe kilisede bulunanlar tepki gösterirken, bebeğin babası olduğu belirtilen kişi hızlıca davranıp ağlayan bebeği rahibin ellerinden uzaklaştırıyor. Görüntülerin kaydedildiği şehir veya kilise belirlenemezken, Katolik kilisesinde meydana gelen bu olay, sosyal medyada geniş yer aldı.

Facebook ve Twitter kullanıcıları, rahibin bir bebeğin ağlamasına bile tahammül edemediği ve kendisini kaybettiği yorumunda bulundu.

Bir kullanıcı, "Yoksa bu görüntülerin Fransız televizyonlarında yer alacağını mı düşünüyorsunuz? Bir imam olsaydı günlerce gösterilirdi ama rahip olunca kimse görmeyecek." ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı ise bebeğin tokatlanışı sırasında anne ve babanın sakin duruşu ve tepkisizliğini eleştirdi.