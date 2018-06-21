Kira ödemekten bıktı... Eski otobüsü müthiş bir eve çevirdi

Keanu Reeves'in rol aldığı 'speed' isimli filmde kullanılan modellerden birisi olan 1966 GMC otobüsü şehirlerarası otobüs olarak başladığı kariyerine bir ev olarak devam ediyor. Bu dönüşümün nedeni ise ABD'de yaşayan ve 3 yıl boyunca bu dönüşüm için gece gündüz çalışan Jessie Lipskin yarattığı yeni yaşam alanını 'mobil ev' olarak tanımlıyor. Hürriyet'in haberine göre;İşin aslı Lipskin büyük paralar vermek yerine kendi karavanını kendisi inşa ediyor. Karavan bir banyo bir yatak odası ve ufak bir salona ev sahipliği yapıyor. Salonunda mutfağı da bulunan 'mobil ev' sayesinde ülkeyi bir ucundan diğerine gezen ABD'li ülke basınında da geniş yer buldu.