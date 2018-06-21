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Giriş Tarihi: 21.06.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 09:31

Kira ödemekten bıktı... Eski otobüsü müthiş bir eve çevirdi

ABD 3 yıllık bir uğraş sonrası şehirler arası bir otobüsü mobil bir eve dönüştüren kadını konuşuyor.

Kira ödemekten bıktı... Eski otobüsü müthiş bir eve çevirdi

Keanu Reeves'in rol aldığı 'speed' isimli filmde kullanılan modellerden birisi olan 1966 GMC otobüsü şehirlerarası otobüs olarak başladığı kariyerine bir ev olarak devam ediyor.

Kira ödemekten bıktı... Eski otobüsü müthiş bir eve çevirdi

Bu dönüşümün nedeni ise ABD'de yaşayan ve 3 yıl boyunca bu dönüşüm için gece gündüz çalışan Jessie Lipskin yarattığı yeni yaşam alanını 'mobil ev' olarak tanımlıyor.

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Kira ödemekten bıktı... Eski otobüsü müthiş bir eve çevirdi

Hürriyet'in haberine göre;İşin aslı Lipskin büyük paralar vermek yerine kendi karavanını kendisi inşa ediyor.

Kira ödemekten bıktı... Eski otobüsü müthiş bir eve çevirdi

Karavan bir banyo bir yatak odası ve ufak bir salona ev sahipliği yapıyor.

Kira ödemekten bıktı... Eski otobüsü müthiş bir eve çevirdi

Salonunda mutfağı da bulunan 'mobil ev' sayesinde ülkeyi bir ucundan diğerine gezen ABD'li ülke basınında da geniş yer buldu.

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