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su Filistinli genci gerçek mermilerle katletti

Şeridi’nde sunun Filistinli bir gruba gerçek mermi ile ateş etmesi sonucu bir hayatını kaybetti. İşgalci İsrail, sivillere yönelik saldırılarında her türlü silahı kullanıyor. Terörle mücadele eden Türkiye'ye sık sık "orantısız güç" kullanma eleştirisi yapan Batılı ülkeler, İsrail'in silahsız sivillere yönelik saldırılarına ses çıkarmamayı tercih ediyor. Bu tutumdan cesaret alan İsrail, Filistinlilere karşı sürdürdüğü a uçaktan bomba, gaz bombaları ve keskin nişancılar ile devam ediyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 16:59
İsrail ordusu Filistinli genci gerçek mermilerle katletti

Şeridi'ndeki Refah bölgesinde toplanan lerden oluşan gruba su tarafından gerçek mermi atıldı.

Olayda Mustafa Ebu Azum adlı Filistinli genç hayatını kaybederken bir Filistinli genç de yaralandı.

Yaralı genç Avrupa Hastanesine kaldırılırken, Gazze Sağlık Bakanlığı, Azum'un İsrail ordusunun gerçek mermi atması sonucu ağır şekilde yaralandığını daha sonra da hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Ebu Azum'un ölümüyle 30 Mart'tan bu yana ölenlerin sayısı 132'ye yükseldiği vurgulandı.

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Öte yandan İsrail ordusu, sınır bölgesinde İsrail'e geçmeye çalıştığını iddia ettiği Filistinli bir gruba ateş açtığını doğruladı.

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İsrail ordusu Filistinli genci gerçek mermilerle katletti
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