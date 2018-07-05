Çinli milyarder selfie çekerken düşüp öldü

ÇİN
'in 4'üncü büyük şirketi HNA Group'un Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Wang Jian (57), Fransa
'da selfie çektiği duvardan düşerek hayatını kaybetti. HNA Group, Wang'ın iş gezisi için bulunduğu Fransa'nın güneydoğusundaki Bonnieux köyünde fotoğraf çekmeye çalışırken 15 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdiğini duyurdu. HNA Group, havacılık, emlak, finans, turizm, lojistik gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Çin'in 4'üncü büyük şirketi olan ve 1993'te kurulan HNA Group'un yıllık cirosu 100 milyar euroyu aşıyor.