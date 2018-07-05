Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Çinli milyarder selfie çekerken düşüp öldü

li milyarder selfie çekerken düşüp öldü

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Çinli milyarder selfie çekerken düşüp öldü
'in 4'üncü büyük şirketi HNA Group'un Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Wang Jian (57), 'da selfie çektiği duvardan düşerek hayatını kaybetti. HNA Group, Wang'ın iş gezisi için bulunduğu Fransa'nın güneydoğusundaki Bonnieux köyünde fotoğraf çekmeye çalışırken 15 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdiğini duyurdu. HNA Group, havacılık, emlak, finans, turizm, lojistik gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Çin'in 4'üncü büyük şirketi olan ve 1993'te kurulan HNA Group'un yıllık cirosu 100 milyar euroyu aşıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çinli milyarder selfie çekerken düşüp öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN