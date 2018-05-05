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çekmek isterken tarafından öldürüldü

çekmek günümüzün en popüler akımlarından biri. Bununla birlikte bazı insan işi daha da ileri götürüp tehlikeli yerlerde selfie çekiyor. Hatta vahşi hayvanlarla selfie çeken kişiler var. Ancak bu durum insan hayatına mal olabiliyor.

Giriş Tarihi: 5.5.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 10:01
Selfie çekmek isterken ayı tarafından öldürüldü

The Mirror'un haberine göre Prabhu Bhatara isimli bir kişi vahşi bir yla çekmek isterken öldü.

Geçtiğimiz çarşamba günü Nabarangpur'da yaşanan olayda, Bhatara düğünden evine dönerken kırsal alanda biraz hava almak için aracından indi. Yaralı bir ayıyla karşılaştı. Araçta yer alan diğer kişilerin uyarılarına rağmen, Bhatara ayıyla selfie çekmeye karar verdi, ancak ayının saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

Bhatara'nın selfie çekmeye çalışmadan önce yaralı ayıyı yakalamış olduğu sanılıyor.

BAŞKA BİRİNİ FİL EZMİŞTİ

Geçtiğimiz sene ise Ashok Bharti isimli bir başka kişi ise fille selfie çekmek isterken, fil tarafından ezilmiş ve ölmüştü.

Yetkililer filin sürüden ayrı kaldığı için sinirli olduğunu ve bu yüzden adama saldırdığını söylemişti.

El bombasıyla selfie hayatına mal oldu

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