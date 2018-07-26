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'de gergin gün! ’nin o sözlerine çok sert cevap...

'de Genel Başkan Yardımcısı , 'nin "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor" mesajına "sıradan ve kaba bir adam" sözleriyle karşılık verdi. Özkan'ın bu sözlerinin ardından İnce ise bir açıklama daha yaparak "Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım" dedi.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 17:21 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 17:31
CHP'de gergin gün! Muharrem İnce’nin o sözlerine çok sert cevap...

'de Genel Başkan 'na karşı kurultay kararı aldırmaya çalışan muhalif kesimle yönetim arasındaki gerginlik giderek artıyor.

İmza tartışmasında son olarak bir tweet atarak Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklenerek şunları söylemişti: "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında."

CHP kurultaya gidiyor... Muharrem İnce'den flaş mesaj

TUNCAY ÖZKAN'DAN YANIT GELDİ

İnce'nin bu sözlerine karşılık Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yanıt 'dan geldi. Özkan sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı: "Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler.' Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP kendi diyalektiğinden koparılamaz. Tek adamlar değil CHP önemli."

'O ARKADAŞLARIMIN DA GENEL BAŞKANI OLACAĞIM'

Muharrem İnce gelen tepkiler üzerine bir yanıt daha vererek "16 yıl Milletvekilliği, 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım" ifadelerini kullandı.

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CHP'de gergin gün! Muharrem İnce’nin o sözlerine çok sert cevap...
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