Son Dakika: 129 CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması!

CHP'de 24 Haziran seçimlerindeki hezimetin ardından Kılıçdaroğlu ve yönetimine bayrak açan muhalifler partiyi seçimli kurultaya götürmek için imza toplamaya başlamışlardı.

Bu gelişmelerden sonra CHP'li 59 il başkanı Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaparak kurultaya gerek olmadığını ifade ettiler.

129 VEKİL BİLDİRİ YAYINLADI...

CHP'li 129 milletvekili açıkladıkları bildiri ile "Bugün il başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya ve sağduyu çağrısına iştirak ettiğimizi ve kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

MUHARREM İNCE DE BİR AÇIKLAMA YAPTI...

Muharrem İnce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" dedi.