Son Dakika: CHP’li il başkanlarından flaş kurultay açıklaması

24 Haziran seçimlerinin ardından mağlubiyetin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine kesen CHP'li muhalifler, uzun süredir devam ettirdikleri imza kampanyası ile partiyi olağanüstü kurultaya götürmek istiyorlardı.

CHP'de yaşanan bu sancılı süreçte bugün yeni bir gelişme yaşandı. Partinin 59 il başkanı ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerek olmadığını bildirdi.

"PARTİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR..."

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener partide devam süreçle ilgili "Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir.

CHP İl Başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.



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