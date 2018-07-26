CHP'de Kurultay meselesi

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Çareyi ucu açık "değişim" sinyali vermekte buluyor ama o da çare olmayacak gibi. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun değişimden kastettiği çok yıpranan MYK üyelerinden birkaçını değiştirmek.

Muhalefet cephesi, Kılıçdaroğlu'nun bu adımını cephe daraltma hamlesi olarak görüyor.

Ama öyle bir hamle ki, bumerang gibi yakın çevresini bile kaybetmeye yol açabilir. En çok yıpranan Bülent Tezcan, Özgür Özel veya Veli Ağbaba gibi isimleri sildiğinde onları da küskünler cephesine itmiş olacak. Bu da CHP'de kurultay sürecini hızlandıracağı anlamına geliyor.

Zaten bildiğim kadarıyla ilk kez bir araya gelme ihtimali olmayan birçok grup, hatta tek tek çok sayıda memnuniyetsiz siyasi aktör kurultayın olması için sahaya inmiş durumda. Artık geri dönüş zor.

Şu tabloya bakın... CHP'nin son dönem "kurucu babaları" diyebileceğimiz Deniz Baykal'a yakın isimler, eski genel başkanlardan Hikmet Çetin, partinin önemli isimlerinden Ali Topuz ve Önder Sav bile sahada, imza topluyor.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ