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'de Kurultay meselesi

bugünkü yazısında içerisindeki karışıklığı kaleme aldı. Mahmut övür “CHP Genel Başkanı Kemal sıkışmış durumda.” diyor ve ekliyor: “Yıllar sonra ilk kez CHP'de kurultay yoluyla bir yönetim değişikliği olabilir.”

Giriş Tarihi: 26.7.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 09:50
CHP'de Kurultay meselesi

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Çareyi ucu açık "değişim" sinyali vermekte buluyor ama o da çare olmayacak gibi. Çünkü 'nun değişimden kastettiği çok yıpranan MYK üyelerinden birkaçını değiştirmek.

Muhalefet cephesi, Kılıçdaroğlu'nun bu adımını cephe daraltma hamlesi olarak görüyor.

Ama öyle bir hamle ki, bumerang gibi yakın çevresini bile kaybetmeye yol açabilir. En çok yıpranan , Özgür Özel veya Veli Ağbaba gibi isimleri sildiğinde onları da küskünler cephesine itmiş olacak. Bu da 'de kurultay sürecini hızlandıracağı anlamına geliyor.

Zaten bildiğim kadarıyla ilk kez bir araya gelme ihtimali olmayan birçok grup, hatta tek tek çok sayıda memnuniyetsiz siyasi aktör kurultayın olması için sahaya inmiş durumda. Artık geri dönüş zor.

Şu tabloya bakın... CHP'nin son dönem "kurucu babaları" diyebileceğimiz Deniz Baykal'a yakın isimler, eski genel başkanlardan Hikmet Çetin, partinin önemli isimlerinden Ali Topuz ve Önder Sav bile sahada, imza topluyor.

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CHP'de Kurultay meselesi
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