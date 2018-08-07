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ın detayları gün yüzüne çıkıyor

Venezüela Devlet Başkanı Maduro’ya yönelik girişimiyle alakalı 6 şüpheli tutuklandı. Dünya saldırıyı kınarken, Maduro’nun suçladığı ABD ve ise saldırıyla ilgileri bulunmadığını açıkladı

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Suikastın detayları gün yüzüne çıkıyor
Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olmasına rağmen Amerikan ambargosu yüzünden tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birine maruz bırakılan Venezüela'da, Devlet Başkanı 'ya düzenlenen ın detayları ortaya çıkmaya başladı. Güvenlik güçleri, otellere, konutlara ve araçlara baskın düzenleyip 6 kişiyi tutukladı. İçişleri Bakanı Nestor Reverol, tutuklanan 6 kişiden ikisinin daha önce de Venezüela hükümetini ve ordusunu hedef alan faaliyetlerde bulunduğunu açıkladı. Bu kişilerden birinin 2014'te 100'den fazla kişinin öldüğü sokak olaylarında yer aldığını belirten Reverol, diğer şüphelinin de 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan bir kışla saldırısıyla bağlantılı olduğunu duyurdu. Polis, Maduro'nun suikast girişimi gerçekleşirken konuşma yaptığı meydanın yakınlarındaki 6 oteli bastı ve bu otellerdeki odalardan sağlam deliller ele geçirdi. Daha önce de helikopter kaçırıp hükümet binalarına el bombası atan 'Fanilalı Askerler' isimli grubun üstlendiği eylemde, birer kilogram C-4 tipi patlayıcı yerleştirilmiş drone kullanıldığı tespit edildi. lar'ın 81'inci yıldönümü kutlamalarında gerçekleştirilen eylemde, drone'lardan birinin tam Maduro'nun önünde, diğerinin de hemen başının üzerinde patlatılmasının planlandığı kaydedildi. Drone'lardan birinin ordunun elektronik cihazları sayesinde rotadan çıkarıldığı, diğerinin ise bir apartmana çarparak patladığı belirtildi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir çok ülke eylemi kınadı. Maduro'nun suçladığı ABD ve ise saldırıyla ilgilerinin olmadığını açıkladı.

ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla dün akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Erdoğan, Maduro'ya Ulusal Muhafız Birlikleri'nin kuruluş törenleri sırasındaki saldırı girişiminden dolayı "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Başkan Erdoğan'ın, yaralanan Ulusal Muhafız Birliği mensuplarına da acil şifalar dilediği kaydedildi.
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Suikastın detayları gün yüzüne çıkıyor
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