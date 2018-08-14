Dünya kirli oyunu gördü

ABD
'nin ekonomik operasyonuna karşı 15 Temmuz ruhuyla direnen ve tek yürek olan Türkiye
'ye dünyadan da peş peşe destek mesajları geliyor. Türkiye'ye destek konusunda son üç gündür sürekli açıklamalarda bulunan Alman bakanlara dün Şansölye Angela Merkel
de katıldı. Ülkemize yönelik dış kaynaklı ekonomik operasyonla ilgili flaş açıklamalarda bulunan Merkel "Türkiye'nin ekonomik açıdan istikrarsızlaşması kimsenin çıkarına değil" dedi.
Almanya'nın Türkiye'yi ekonomik refah içinde görmek istediğini belirten Merkel "Bu bizim çıkarımızadır" vurgusu yaptı, çevresindeki ülkelerin istikrarının her zaman AB'nin çıkarına olduğunu ifade etti. Merkel'den önce ise Alman hükümetinden açıklama yapılmıştı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza. Türk Lirası
'nın değer kaybını yakından izliyoruz, şu an için kaygı verici bir durum yok" denildi. KREMLİN'DEN MİLLİ TİCARETE YEŞİL IŞIK
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Bakanlık açıklamasında, "Ülkemiz, Türkiye'nin ekonomisine sermaye yatırımlarının devamı ile birlikte Türkiye ekonomisinde yer almayı artırarak sürdürecektir. Azerbaycan, sarsılmaz Türk ekonomisinin geleceğine tamamen emindir" denildi.
Afrika ülkesi Senegal de Türk malı kullanma kampanyası başlattı. Senegalliler sosyal medyadan birbirlerini Türk markası almaya teşvik ediyor.
Almanya ve Azerbaycan dışında en ciddi mesajlardan biri de Rusya
'dan geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın ticareti milli para birimleriyle yapma çağrısına destek veren Kremlin, bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıklarını söyledi. Erdoğan'ın çağrısı hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Rusya bu konuyu uzun süredir, en üst düzey seviyeler de dahil olmak üzere çeşitli seviyelerde çalışıyor. Rusya, Türkiye ile de milli para birimleriyle ticaret yapmak istiyor. Ancak bu konunun üzerinde titizlikle çalışılması gerekiyor" dedi.Başkan Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Çin, Rusya, İran ve Ukrayna gibi ülkelerle ticaretin milli para birimleri üzerinden yapılmasının planlandığını bildirmişti. PUTİN'DEN 'DOLAR TEZGAHI'NA ELEŞTİRİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD'nin doları siyasi bir enstrüman olarak kullanmasını eleştirerek, "ABD'nin doların kullanılmasına yönelik kısıtlayıcı adımlarını stratejik hata olarak g��rüyoruz" demişti. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov da önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle dolar kullanımını azaltacaklarını duyurmuştu.
Öte yandan dünya basınında öne çıkan yorumlarda Çin'in Türkiye'ye mali yardım ve destek önerisinde bulunacağı belirtildi. Financial Times'da yazan Xie Yu, Pekin'in 'yeni dostu' Türkiye'nin para birimini ve ekonomisini korumak için yapacağı yardımın doğrudan kredi verme yanında Türk devlet tahvillerinin Çin para birimi yuan ile alınması gibi seçenekleri içereceğinin altını çizdi. ATC'DEN TRUMP'A TEPKİ: GERGİNLİĞİ GÖZDEN GEÇİR
Amerikan Türk Konseyi (ATC), ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararına tepki gösterdi. ATC'den yapılan yazılı açıklamada "ATC, ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararından çok derin rahatsızlık duymaktadır. Bu vergiler ticari olarak yersizdir ve Türk metaline dayalı iş yapan ABD şirketlerine ve çalışanlarına zarar verecektir" ifadesine yer verildi. Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin tarihsel olarak karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "ATC, Trump yönetiminden ticari savaşa dönüşen bu gerginliği tekrar gözden geçirmesini rica ediyor" denildi. Açıklamada iş dünyasından hükümetlerle ilişkilerde ortak noktaların bulunması adına çağrı yapması istendi. Ragıp SOYLU BEYRUT'TA TÜRK LİRASI'NA YÜZDE 50 İNDİRİM
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta birçok esnaf, "Hakka destek ve Türk halkıyla dayanışma" adı altında Türk Lirası'yla alışveriş yapacak müşterilere yüzde 50'ye varan indirim kampanyaları başlattı. Beyrut'un Talat Nuri Caddesi'nde yer alan Topkapı Kuyumculuk, Türk Lirası'yla alışveriş yapacak müşterilerine yüzde 25 indirim yapma kararı aldı. İsam Sencer Oyuncak mağazası Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında Türk Lirası'yla gelen müşterilerine yüzde 25 indirime gittiklerini duyurdu. Antika ve hediyelik eşya satan Velid Murra Mağazalar Zinciri ise ay sonuna kadar Türk Lirası'nı kullanacak vatandaşlara yüzde 50 indirim yapma kararı aldıklarını açıkladı. Döviz bürosu sahibi Abdullah Gaziri de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "dolarınızı bozun" çağrısı üzerine Lübnanlıların 200 dolardan başlayan meblağlarla Türk Lirası almak üzere döviz bürolarına akın ettiğini, ancak müşterilerine Türk Lirası'nı temin etme konusunda zorlandıklarını söyledi. İTALYA: BİZ DE SALDIRIYA UĞRAYABİLİRİZ İtalya
Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti, piyasalarda avını seçip harekete geçen aç spekülatif fonlar bulunduğunu belirterek ülkesinin tıpkı Türkiye gibi bir ekonomik saldırıya uğrayabileceğini söyledi. İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi de hafta sonu bir gazeteye verdiği mülakatta Türkiye'ye dayanışma mesajı gönderdi.