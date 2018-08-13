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’ye yönelik k saldırıya dünyadan destek yağdı!

Amerika'nın Türk lirasına yönelik saldırısına dünyadan tepki geldi. Bir çok ülke hükümet nezdinde 'nin yanında yer aldıklarını ilan etti. Arap dünyasından ise Türkiye'ye destek mesajları yağdı.

Giriş Tarihi: 13.08.2018 18:59 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 20:30
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’ye yönelik k saldırıya dünyadan destek yağdı!
Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıya dünyadan destek yağdı!

YARDIMINA KOŞTUĞUMUZ KATAR TÜRKİYE'YE YAPILAN SALDIRIYA SESSİZ KALDI.

Trump yönetiminin görünümlü siyasi operasyonuna tüm dünyadan destek yağdı. 2017 yılının Haziran ayında Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik bir dizi yaptırım kararı almıştı. Bu haksızlığa ilk karşı çıkan ülke ise olmuştu. Ambargo kararının hemen ardından Katar'a 71 uçak kaldırarak 5 bin ton gıda yardımında bulunan Türkiye, daha sonra bu yardımlarını sürdürmüştü. Türkiye'nin askeri ve gıda yardımlarıyla bu krizi atlatan Katar yönetiminin Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıda sessiz kaldığı öğrenildi. Bazı gazeteler ve haber sitelerinde yeralan "Katar'dan Türkiye'ye büyük yardım" başlıklı haberlerin ise gerçekleri yansıtmadığı öğrenildi. İşte Taha Dağlı'nın analizi ile Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıda destek olan ülkeler…

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’ye yönelik k saldırıya dünyadan destek yağdı!
Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıya dünyadan destek yağdı!

KUVEYTLİLER DOLAR BOZUP LİRA SATIN ALDI

Kuveyt'te bir çok kanaat önderi 'ye destek için "dolar bozup, Lira satın alın" çağrısı yaptı. Bu çağrıya uyanlar, ellerinde Türk liralarıyla fotoğraflar çekip, sosyal medyada paylaştı.

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’ye yönelik k saldırıya dünyadan destek yağdı!
Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıya dünyadan destek yağdı!

LİRA ÇAĞRISINA LÜBNAN'DAN DESTEK GELDİ

Türk lirası çağrısı Lübnan'da da hemen destek buldu. Yüzlerce kişi sosyal medya üzerinden yapılan çağrılara olumlu yanıt verdi. Dolar yerine Türk lirası kullananlar bu görüntüleri twitter ve facebook hesaplarına yükledi.

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’ye yönelik k saldırıya dünyadan destek yağdı!
Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıya dünyadan destek yağdı!

MESCİDİ AKSA'DAN TÜRKİYE ÇAĞRISI

Filistinliler Kudüs'te Mescidi Aksa'dan yaptıkları açıklamalarda, " Filistin konusunda hep bizim yanımızda oldu, şimdi sıra bizim Türkiye'ye destek vermemizde" dedi.

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’ye yönelik k saldırıya dünyadan destek yağdı!
Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıya dünyadan destek yağdı!

SİYONİST ARAPLARA SERT UYARI

Körfez ülkelerindeki destekçisi Arap kanaat önderleri, Türkiye'ye yönelik k saldırıda ABD'nin yanında yer alan BAE yönetimine tepki gösterdi. Bir youtube kullanıcısı, yayınladıkları videolarda, BAE'nin tutumu için "Siyonist Arap" benzetmesi yaptı. BAE rejiminin danışmalarından biri geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik dolar operasyonuna destek veren açıklama yapmıştı. BAE'nin bu tutumu Körfez ülkelerinde tepkiyle karşılandı.

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’ye yönelik k saldırıya dünyadan destek yağdı!
Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıya dünyadan destek yağdı!

"TÜRKİYE ÇÖKERSE BİZ BATARIZ" İKAZI

Körfez ülkelerindeki aydınlar, "bu saldırıda neden 'nin yanında yer almalıyız" sorusuna "Türkiye k olarak çökerse dış güçlerin hepsi başımıza üşüşecekler çünkü Türkiye islamın en büyük savunucusu" dediler.

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’ye yönelik k saldırıya dünyadan destek yağdı!
Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıya dünyadan destek yağdı!

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK

Başbakanı 'den 'ye destek açıklaması geldi.

Almanya hükümet sözcülüğü ile Almanya Bakanı Peter Altmaier de Türkiye'nin hedef olduğu ekonomik saldırıya tepki gösterdi. Türkiye'nin ekonomisinin istikrarlı olmasının önemine dikkat çekildi. Türkiye'nin Avrupa için önemine vurgu yapıldı. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Alman ekonomi bakanının açıklamalarına twitter hesabından İngilizce olarak yanıt verdi, açıklamaları takdir ettiğini belirtti.

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