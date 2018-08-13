Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıya dünyadan destek yağdı!

YARDIMINA KOŞTUĞUMUZ KATAR TÜRKİYE'YE YAPILAN SALDIRIYA SESSİZ KALDI.

Trump yönetiminin ekonomi görünümlü siyasi operasyonuna tüm dünyadan destek yağdı. 2017 yılının Haziran ayında Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik bir dizi yaptırım kararı almıştı. Bu haksızlığa ilk karşı çıkan ülke ise Türkiye olmuştu. Ambargo kararının hemen ardından Katar'a 71 uçak kaldırarak 5 bin ton gıda yardımında bulunan Türkiye, daha sonra bu yardımlarını sürdürmüştü. Türkiye'nin askeri ve gıda yardımlarıyla bu krizi atlatan Katar yönetiminin Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıda sessiz kaldığı öğrenildi. Bazı gazeteler ve haber sitelerinde yeralan "Katar'dan Türkiye'ye büyük yardım" başlıklı haberlerin ise gerçekleri yansıtmadığı öğrenildi. İşte Taha Dağlı'nın analizi ile Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıda destek olan ülkeler…