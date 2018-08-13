Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıya dünyadan destek yağdı!

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK
Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması geldi.
Almanya hükümet sözcülüğü ile Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de Türkiye'nin hedef olduğu ekonomik saldırıya tepki gösterdi. Türkiye'nin ekonomisinin istikrarlı olmasının önemine dikkat çekildi. Türkiye'nin Avrupa için önemine vurgu yapıldı. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Alman ekonomi bakanının açıklamalarına twitter hesabından İngilizce olarak yanıt verdi, açıklamaları takdir ettiğini belirtti.