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'dan 'ye 100 milyonluk destek

'nin kuzeydoğusu ve kentinin restorasyonu ve istikrarının sağlanması amacıyla 100 milyon dolar taahhütte bulundu. Rakka bölgesinde 'nin ağırlıkta olduğu SDG bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD yönetiminin bu bölge için yapılacak 230 milyon dolarlık fonu durdurduğunu belirttiği açıklamada Suudi Arabistan'a bu 'cömert katkıdan' dolayı teşekkür etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018 09:16 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 09:37
Suudi Kral'dan YPG'ye 100 milyonluk destek

ABD yönetiminin, 'de istikrarın sağlanması için vermeyi daha önce vadettiği 230 milyon dolarlık fonu başka bölgelerde kullanma kararı aldığı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada Suriye'deki fonların kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BU FONUN BAŞKA BÖLGELERE AKTARILACAĞI AÇIKLANDI

Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından ile koordinasyon halinde alınan son karar gereği, Suriye'de 'tan kurtarılan bölgelerde yeniden istikrarın sağlanması için daha önce verilmesi vadedilen 230 milyon dolarlık fonun başka bölgelere aktarılacağını açıkladı.

Sözcü Nauert, "Bu kaynak, ABD'nin diğer dış politika önceliklerine harcanacaktır." ifadesini kullanırken, kararın Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı arasında ortak bir şekilde alındığına işaret etti.

VE BAE'YE DİKKAT ÇEKTİ

Nauert, DEAŞ karşıtı koalisyon ortaklarından nisan ayından bu yana yaklaşık 300 milyon dolarlık yeni katkı sağlandığını, bu noktada Suudi Arabistan'ın 100 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) 50 milyon dolarlık katkısının önemli olduğunu söyledi.

Sözcü, bununla birlikte ABD'nin Suriye'deki önceliklerinin değişmediğini, DEAŞ'ın tamamen ortadan kaldırılması amacına bağlı olduklarını kaydetti.

TOPLAM YARDIM 300 MİLYON DOLAR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise Washington'ın Riyad yönetiminin "cömert katkısından" ötürü memnun olduğunu dile getirdi, teşekkür etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'tan kurtarılan bölgeler için koalisyon ortaklarının taahhütte bulunduğu yardım miktarının toplam 300 milyon dolara çıktığını açıkladı.

Suudi yardımının bölgede tarım, eğitim, yol çalışmaları, enkaz kaldırma ve kullanım suyu gibi alanlarda harcanacağı bildirildi. Suudi Arabistan'ın konusunda ABD ve terör örgütü ile 'yakın bir görüntü' vermesi ise yeni bir durum değil. Suudi Arabistan Körfez İşleri Bakanı Samir es Sebhan, Ekim 2017'de, ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Rakka'nın Ayn İsa bölgesi ve bazı köylerini ziyaret etmişti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan ve Nauert'in yanı sıra ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Vekili David Satterfield'ın katıldığı bir telekonferans gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıda Suriye'deki süreci değerlendiren McGurk, ABD'nin DEAŞ'la mücadeleye öncülük yapmaya devam edeceğini ve bu kapsamda tüm koalisyon üyesi ülkelerle yakın iş birliği içinde olduklarını aktardı.

Mart ayı sonunda ABD Başkanı 'ın, Dışişleri Bakanlığına, Suriye'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolardan fazla yardımı dondurma talimatı verdiği bildirilmişti.

Söz konusu ek fon sözü, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından şubat ayında Kuveyt'te yapılan DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti.

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