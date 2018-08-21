Müthiş kavuşma

Kore Savaşı nedeniyle birbirlerinden 60 seneden fazla süredir ayrı düşen yüzlerce Kuzey ve Güney Korelinin üç gün sürecek buluşması, Kuzey Kore
'nin Kumgang Dağı bölgesinde başladı.
Yonhap ajansının haberine göre, kimi tekerlekli sandalyede çoğu 70 yaşının üzerindeki yaklaşık 89 Güney Koreli, akrabalarıyla buluşmak üzere Kuzey Kore tarafına geçti. Kuzey'e geçmesi kura yoluyla belirlenen Güney Korelilerden en yaşlısı 101 yaşındaydı. Bu grupta yer alan 92 yaşındaki Lee Keum-seom adlı kadın ise 65 yıl sonra oğlunu gördü. Savaş sırasında Kuzey'den kaçarken kocası ve o zaman 4 yaşında oğlundan ayrı düşen Lee, şimdi 71 yaşında olan oğlunu görünce gözyaşlarına boğuldu. "Bugünün geleceğini hayal bile edemezdim. Oğlumun sağ olup olmadığını bile bilmiyordum" diyen Lee'nin, oğlu Ri Sang Chol'a ilk sorusu "Kaç çocuğun var? Hiç oğlun var mı?" oldu... Ri ise hayatını kaybeden babasının fotoğrafını annesine gösterip, "Anne, babam böyle görünüyordu" dedi. Güney Koreli grup, Kuzey Kore'de 3 gün kalacak. Grup üyeleri yakınlarıyla askerlerin gözetiminde bu üç günde toplam 11 saat görüşebilecek. Güney Korelilerin çoğunun çok daha yoksul olan Kuzey'e elbise, ilaç ve yiyecek gibi hediyelerle geçmesi dikkat çekti.
Güney ve Kuzey Kore arasında son 18 yıl içinde 20 kez bu tür görüşmeler organize edilerek, ailelerin birkaç saatliğine sınırı geçip yakınlarını görmelerine izin verildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in nisanda bir araya gelmişti. Mayısta tekrar bir araya gelen liderler, Uluslararası Kızıl Haç
Örgütü'nün organize ettiği buluşma etkinliklerine devam edilmesi kararlaştırılmıştı.