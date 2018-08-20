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Kuzey ve 'nin parçalanmış aileleri buluştu

Giriş Tarihi: 20.08.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 20.08.2018 16:37
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Kuzey ve 'nin parçalanmış aileleri buluştu
Kuzey ve Güney Kore'nin parçalanmış aileleri buluştu

Kuzey ve 'nin parçalanmış aileleri buluştu.

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Kuzey ve 'nin parçalanmış aileleri buluştu
Kuzey ve Güney Kore'nin parçalanmış aileleri buluştu

Kore Savaşı nedeniyle birbirlerinden 60 seneden fazla süredir ayrı düşen yüzlerce Kuzey ve linin üç gün sürecek buluşması, Kuzey Kore'nin Kumgang Dağı bölgesinde başladı.

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Kuzey ve 'nin parçalanmış aileleri buluştu
Kuzey ve Güney Kore'nin parçalanmış aileleri buluştu

Kimi tekerlekli sandalyede çoğu 70 yaşının üzerindeki yaklaşık 89 li, akrabalarıyla buluşmak üzere Kuzey Kore tarafına geçti.

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Kuzey ve 'nin parçalanmış aileleri buluştu
Kuzey ve Güney Kore'nin parçalanmış aileleri buluştu

Kuzey'e geçmesi kura yoluyla belirlenen lilerden en yaşlısının 101 yaşında olduğu bildirildi.

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Kuzey ve 'nin parçalanmış aileleri buluştu
Kuzey ve Güney Kore'nin parçalanmış aileleri buluştu

Kore Yarımadası'nın kuzey ve güneyinden aileler, çarşamba günü sona erecek buluşma etkinliğinde 6 kez bir araya gelecekleri akrabalarıyla toplam 11 saat görüşecek.

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Kuzey ve 'nin parçalanmış aileleri buluştu
Kuzey ve Güney Kore'nin parçalanmış aileleri buluştu

Gerçekleşmesi planlanan bir sonraki buluşma etkinliği kapsamında, Kuzey Koreli 83 kişi, savaş nedeniyle ayrı düştükleri hayattaki akrabalarıyla cuma gününden pazar gününe kadar 'de hasret giderecek.

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Kuzey ve 'nin parçalanmış aileleri buluştu
Kuzey ve Güney Kore'nin parçalanmış aileleri buluştu

Kumgang Dağı bölgesinde, Kızılhaç görüşmelerinde haziran ayında bir araya gelen Kuzey ve 'den yetkililer, Koreli ailelerin ağustos ayında buluşması konusunda anlaşmıştı.

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