Pakistan’dan Türkiye’ye tam destek! Kardeşlerimizin yanındayız

ABD'YE karşı Lübnan, Katar, Ürdün, Kuveyt ve Güney Afrika'da Türkiye'ye destek devam ederken, Pakistan'da da ülke çapında Türk Lirası'na ve Türk mallarına destek kampanyası başlatıldı. Pakistan'ın yeni Başbakanı İmran Han'ın "Türkiye'nin başarılı olması için dua ettiğimizin bilinmesini isterim" tweet'inin ardından başlatılan kampanya, Türk bayrakları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinin olduğu gösterilerin yanı sıra gazeteciler, birçok partiden siyasiler, Cemaat-i İslami partisi ve sosyal medya aktivistlerinin de katılımıyla çığ gibi büyüyor. Kampanya hakkında Pakistan'ın tanınmış gazetecilerinden Hasan Abdullah, SABAH'a konuştu. Abdullah, ABD'nin rahip Brunson nedeniyle uyguladığı yaptırımların çifte standartlı olduğunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Pakistan'da buna benzer bir durum yaşandığını hatırlatan Abdullah, çocuk felci kampanyası ve Bin Ladin'i bulma bahanesiyle Dr. Shakeel Afridi'nin ABD ajanlığı yaptığını söyledi. Türkiye'nin dünyanın birçok bölgesinde sağlıktan eğitime, yürüttüğü çok sayıda kampanyayla önemli roller üstlendiğini vurgulayan Abdullah, buna rağmen Batılı ülkelerin aksine Türkiye'nin "neo-sömürgeciliğe" asla özenmediğini ifade etti. Abdullah, "Erdoğan'ın bu kadar popüler bir Müslüman lider olmasının nedeni var. Müslümanlar sadece Erdoğan'ın zalimin gözünün içine bakıp onu ifşa etme cesaretine sahip olduğunu görüyor" dedi.

ERDOĞAN GİBİ BİR LİDER İSTİYORUZ

PAKİSTANLI diğer gazeteci İslamuddin Sajid, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların ABD'nin terör örgütü FETÖ'nün 2016'daki hain ve kanlı darbe teşebbüsünün arkasında olduğunu kanıtladığını söyledi. Pakistan'da Başkan Erdoğan'a karşı büyük bir sevgi olduğunu ve çok sayıda Pakistanlının sosyal medyada profil fotoğrafı olarak Erdoğan'ın fotoğrafını koyduğunu söyleyen Sajid, Pakistanlıların "Allah'ım bize onun gibi bir lider ver" şeklinde dua ettiğini vurguluyor.

TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDAYDI



PAKİSTANLI gazeteci Hasan Abdullah, Türklere Kurtuluş Savaşı'nda ve 17 Ağustos Depremi'nde yardım gönderdiklerini hatırlatmamız üzerine, "Pakistan ile Türkiye'nin çıkarcılığın çok ötesinde bir kardeşlik bağı var. Türkiye de her zaman yanımızda" dedi. Cemati İslami Partisi'nden Dr. Asif Lokman Gazi ise "Pakistan ve Türkiye tek bir ülke. Türkiye hep Pakistan'ı destekledi. Şimdi Türkiye'nin bize ihtiyacı var ve hep onların yanındayız" demişti.