İtalya’da YPG/PKK operasyonu

İtalya
'nın
batısındaki Sardunya Adası'ndaki terörle mücadele ekipleri, terör örgütü YPG
/PKK
mensubu bir İtalyan ile diğer iki İtalyan'ın evlerinde arama yaptı. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, üç kişiden terör örgütü YPG/PKK mensubu olduğu netleşen Pierluigi Caria isimli teröristin Irak'a oradan da Suriye
'ye gideceği tespit edildi. Bu nedenle örgüt mensubu Caria'nın pasaportuna Cagliari Mafyayla Mücadele Müdürlüğü'nce önleyici tedbir kapsamında el konuldu. BİRİ ZEYTİN DALI'NA TAKILDI
Soruşturma, iki YPG/PKK örgüt mensubunun bulunduğu bir fotoğrafın yayılmasının ardından başlamıştı. Fotoğraftaki iki teröristin Fransız Olivier François Jean Le Clainche ile İtalyan Pierluigi Caria olduğu belirlendi. "Kendal Breizh" kod adlı Le Clainche, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de YPG/ PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 18 Şubat'ta etkisiz hale getirilmişti. Caria ise İtalyan Ceza Kanunu'nun "terörizm ve devleti yıkma amacıyla şiddet içerikli eylemlerde bulunmayı" düzenleyen 270. maddesi kapsamında suçlanıyor. Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Deyr ez-Zor'da terör örgütü DEAŞ'ın, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'ne mensup 20 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.