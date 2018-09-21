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Son Dakika: Erdoğan 73. Genel Kurulu’na katılmak üzere ’ye gidiyor

  Birleşmiş Milletler () 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere, 23-27 Eylül 2018 tarihlerinde 'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacağı ve burada, Genel Kurul'a hitap edeceği açıklandı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 17:10
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 73. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye gidiyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 23-27 Eylül 2018 tarihlerinde 'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor!

Erdoğan Genel Kurulu'nun ilk günü olan 25 Eylül'de Genel Kurula hitap edecek.

Açıklamaya göre Erdoğan 'ta bulunduğu sürede BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Ziyarette Erdoğan ayrıca ABD'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileri ile de biraraya gelecek.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 73. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye gidiyor
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