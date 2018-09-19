İdlib Halkı minnettar: "Canımızı Erdoğan kurtardı"

Başkan Erdoğan'ın kararlı adımlarıyla Soçi'de sağlanan İdlib mutabakatı bölge halkını sevince boğdu. Silahsız bölge kararını Türk bayraklarıyla kutlayan İdlib halkı: Her zaman iki umudumuz var. "Bir Allahımız bir de Türkiye"