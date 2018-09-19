İdlib Halkı minnettar: "Canımızı Erdoğan kurtardı"

Başkan Erdoğan'ın kararlı adımlarıyla Soçi'de sağlanan İdlib mutabakatı bölge halkını sevince boğdu. Silahsız bölge kararını Türk bayraklarıyla kutlayan İdlib halkı: Her zaman iki umudumuz var. 'Bir Allahımız bir de Türkiye' Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de yapılan İdlibgörüşmesinden çıkan uzlaşıyla yeni bir insani kriz engellendi. Soçi'de alınan silahsız bölge kararı İdlib'de Türk bayraklarıyla kutlandı. DİPLOMATİK ÇABALARININ KARŞILIĞINI ALDI' İdlib ve çevresinde yaşayan yaklaşık 4 milyon insan bölgeye askeri bir operasyon yapılmayacak olmasının sevincini yaşıyor. Çatışmalar yüzünden evinde olan insanlar yeniden evlerine dönecekleri günü bekliyor. Türkiye'nin İdlibliler'in canlarını kurtardığını söyleyen Salah Ebubekir, 'Türkiye, yaklaşık bir yıldır süren diplomatik çabalarının karşılığını aldı. Bölgede yaşayan Suriyeliler'in güveninin boşa çıkarmadı' diye konuştu. 'BİR TEK TÜRKİYE YANIMIZDAYDI' Ebubekir, 'Siyasi olarak bakmamamız gerekirse olabilecek en güzel şey oldu. Savaş olmayacak ve topraklarımızda kalacağız. Sınırlarımız muhafaza edilecek. ' 'Savaştan kaçıp Türkiye sınırına gelen insanlar evlerine geri dönecek. Özgürce yaşayacak. Evlerini bahçelerini ekip biçecek. ' 'Türkiye bizim kurtarıcımız. Arap ülkeleri bile bizim yanımızda değilken Türkiye hep yanımızdaydı. '