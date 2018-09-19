Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İdlib Halkı minnettar: "Canımızı Erdoğan kurtardı"

Uğur YILDIRIM
Uğur YILDIRIM Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 19.09.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 09:46
  • 1
  • 31
İdlib Halkı minnettar: "Canımızı Erdoğan kurtardı"
İdlib Halkı minnettar: Canımızı Erdoğan kurtardı

Başkan Erdoğan'ın kararlı adımlarıyla Soçi'de sağlanan İdlib mutabakatı bölge halkını sevince boğdu. Silahsız bölge kararını Türk bayraklarıyla kutlayan İdlib halkı: Her zaman iki umudumuz var. "Bir Allahımız bir de Türkiye"

  • 2
  • 31
İdlib Halkı minnettar: "Canımızı Erdoğan kurtardı"
İdlib Halkı minnettar: Canımızı Erdoğan kurtardı

Başkan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de yapılan İdlibgörüşmesinden çıkan uzlaşıyla yeni bir insani kriz engellendi. Soçi'de alınan silahsız bölge kararı İdlib'de Türk bayraklarıyla kutlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 31
İdlib Halkı minnettar: "Canımızı Erdoğan kurtardı"
İdlib Halkı minnettar: Canımızı Erdoğan kurtardı

DİPLOMATİK ÇABALARININ KARŞILIĞINI ALDI'

İdlib ve çevresinde yaşayan yaklaşık 4 milyon insan bölgeye askeri bir operasyon yapılmayacak olmasının sevincini yaşıyor. Çatışmalar yüzünden evinde olan insanlar yeniden evlerine dönecekleri günü bekliyor.

  • 4
  • 31
İdlib Halkı minnettar: "Canımızı Erdoğan kurtardı"
İdlib Halkı minnettar: Canımızı Erdoğan kurtardı

Türkiye'nin İdlibliler'in canlarını kurtardığını söyleyen Salah Ebubekir, "Türkiye, yaklaşık bir yıldır süren diplomatik çabalarının karşılığını aldı. Bölgede yaşayan Suriyeliler'in güveninin boşa çıkarmadı" diye konuştu.

  • 5
  • 31
İdlib Halkı minnettar: "Canımızı Erdoğan kurtardı"
İdlib Halkı minnettar: Canımızı Erdoğan kurtardı

'BİR TEK TÜRKİYE YANIMIZDAYDI'

Ebubekir, "Siyasi olarak bakmamamız gerekirse olabilecek en güzel şey oldu. Savaş olmayacak ve topraklarımızda kalacağız. Sınırlarımız muhafaza edilecek. "

  • 6
  • 31
İdlib Halkı minnettar: "Canımızı Erdoğan kurtardı"
İdlib Halkı minnettar: Canımızı Erdoğan kurtardı

"Savaştan kaçıp Türkiye sınırına gelen insanlar evlerine geri dönecek. Özgürce yaşayacak. Evlerini bahçelerini ekip biçecek. "

  • 7
  • 31
İdlib Halkı minnettar: "Canımızı Erdoğan kurtardı"
İdlib Halkı minnettar: Canımızı Erdoğan kurtardı

"Türkiye bizim kurtarıcımız. Arap ülkeleri bile bizim yanımızda değilken Türkiye hep yanımızdaydı. "

BİZE ULAŞIN