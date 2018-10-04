Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > SON DAKİKA: Hamaney: İran tokat atacak

SON DAKİKA: Hamaney: tokat atacak

'ın dini lideri , "İran tokat atacak ve yaptırımlarını defederek Amerika'yı yenecek" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 4.10.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 10:29
SON DAKİKA: Hamaney: İran tokat atacak

Katıldığı TV programında konuşan 'ın dini lideri , "İran tokat atacak ve yaptırımlarını defederek Amerika'yı yenecek" açıklamasında bulundu.

BM'DEN İRAN'I SEVİNDİREN KARAR ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre; Adalet Divanı, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından ilaç, tıbbi cihazlar gibi insani malzemeler ve sivil havacılığa yönelik olanlarını askıya aldı. Karar Tahran'ı sevindirdi, ABD yönetimi ise tepkisini karara gerekçe olan anlaşmayı feshederek gösterdi.

DOSTLUK ANLAŞMASI FESHEDİLDİ

Art arda gelen gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile 1955'te imzalanan, "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının feshedildiğini bildirdi.

CEVAD ZARİF: AMERİKA YAPTIRIM BAĞIMLISI

Tahran ise kararı memnuniyetle karşıladı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif mahkeme kararını "Yaptırım bağımlısı ABD için yeni bir başarısızlık, hukukun üstünlüğünün zaferi" diye tweet attı. İran devlet televizyonları da mahkeme kararını alkışladı. Ekranlarda "Adalet Divanı'nda İran'ın ABD'ye karşı zaferi" diye altyazı geçti.

İran'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Hamaney: İran tokat atacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN