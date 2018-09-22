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'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı

Giriş Tarihi: 22.09.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 12:52
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'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı
İran'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı

'ın Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni sırasında terör saldırı düzenlendi. Devlet televizyonu saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

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'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı
İran'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı

'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde düzenlenen askeri tören sırasında silahlı teröristler ateş açtı.

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'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı
İran'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı

Devlet Televizyonu, olayı "Tören sırasında çok sayıda silahlı saldırgan ateş açmaya başladı. Çok sayıda kişi öldü ve yaralandı" ifadeleriyle duyurdu.

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'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı
İran'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı

RUHANİ APAR TOPAR GÖTÜRÜLDÜ
Saldırı esnasında törende olan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, alandan apar topar götürüldü.

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'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı
İran'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı

Geçiş başladıktan sonra kimliği belirlenemeyen iki saldırgan seremoniyi izleyen sivil kalabalığa ateş açtı. Saldırı yaklaşık 10 dakika sürdü. Saldırganların askeri üniformalar giydiği belirtiliyor.

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'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı
İran'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı

Geçiş başladıktan sonra kimliği belirlenemeyen iki saldırgan seremoniyi izleyen sivil kalabalığa ateş açtı. Saldırı yaklaşık 10 dakika sürdü. Saldırganların askeri üniformalar giydiği belirtiliyor.

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'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı
İran'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı

Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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