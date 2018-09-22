İran'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı

İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni sırasında terör saldırı düzenlendi. Devlet televizyonu saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu belirtti. İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde düzenlenen askeri tören sırasında silahlı teröristler ateş açtı. İran Devlet Televizyonu, olayı 'Tören sırasında çok sayıda silahlı saldırgan ateş açmaya başladı. Çok sayıda kişi öldü ve yaralandı' ifadeleriyle duyurdu. RUHANİ APAR TOPAR GÖTÜRÜLDÜ Saldırı esnasında törende olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, alandan apar topar götürüldü. Geçiş başladıktan sonra kimliği belirlenemeyen iki saldırgan seremoniyi izleyen sivil kalabalığa ateş açtı. Saldırı yaklaşık 10 dakika sürdü. Saldırganların askeri üniformalar giydiği belirtiliyor. Geçiş başladıktan sonra kimliği belirlenemeyen iki saldırgan seremoniyi izleyen sivil kalabalığa ateş açtı. Saldırı yaklaşık 10 dakika sürdü. Saldırganların askeri üniformalar giydiği belirtiliyor. Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.