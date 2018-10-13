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’da kamyonla otomobil çarpıştı: 11 kişi yanarak öldü

'da göçmenleri taşıdığı tahmin edilen bir otomobil, kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen sonucu arabada yangın çıkarken, 11 kişi yanarak can verdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018 13:17 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 13:18

'da göçmenleri taşıdığı tahmin edilen bir otomobil, kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen sonucu arabada yangın çıkarken, 11 kişi yanarak can verdi.

Yunan polisi, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kavala yakınlarında göçmen olduğu tahmin edilen insanları taşıyan bir otomobilin otobanda bir kamyonla kafa kafaya çarpışması sebebiyle yanmaya başladığını ve içindeki 11 kişinin yandığını açıkladı.
Polis ekipleri, kamyon şoförünün kaçtığını ve otomobilde bulunan 11 kişinin yanarak hayatını kaybettiğini ifade etti.

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Yunanistan’da kamyonla otomobil çarpıştı: 11 kişi yanarak öldü
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