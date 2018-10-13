ABD'nin hava üssü bu hale geldi

ABD'nin Florida eyaletini vuran Michael Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Federal Acil Durum Ajansı ölü sayısının artacağını açıkladı. ABD'yi vuran en kuvvetli kasırgalardan biri olan Michael, hafta ortasında şiddet olarak 4 kategorisinde Florida'dayı vurmuş, daha sonra ise 2 kategorisinde Georgia eyaletini geçerken tropik fırtına seviyesine inmişti. Çatıları, ağaçları uçuran, elektrik kablolarını söküp atan, 30 tonluk araçları oyuncak gibi havaya fırlatan Michael'e bu şiddet karşısında 'tüm bombaların anası' benzetmesi yapıldı. 'Tüm bombaların anası', ABD İçgüvenliği'nin anahtarlarından birini oluşturan Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nü de yerle yeksan etti. Pazartesi günü tahliye edilen Tyndall'da havadan hasar değerlendirmesi yapıldı ve üssün 'önemli ölçüde yapısal zarar' gördüğü açıklandı. Üsteki 325. savaş uçağı filosunun komutanı Albay Brian Laidlaw, ekibine Facebook'tan yayımladığı mesajda, 'geniş çapta feci boyutta hasardan' söz etti.