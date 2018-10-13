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'nin hava üssü bu hale geldi

Giriş Tarihi: 13.10.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 12:28
ABD'nin hava üssü bu hale geldi

'nin Florida eyaletini vuran Michael Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

ABD'nin hava üssü bu hale geldi

Federal Acil Durum Ajansı ölü sayısının artacağını açıkladı.

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ABD'nin hava üssü bu hale geldi

'yi vuran en kuvvetli kasırgalardan biri olan Michael, hafta ortasında şiddet olarak 4 kategorisinde Florida'dayı vurmuş, daha sonra ise 2 kategorisinde Georgia eyaletini geçerken tropik fırtına seviyesine inmişti.

ABD'nin hava üssü bu hale geldi

Çatıları, ağaçları uçuran, elektrik kablolarını söküp atan, 30 tonluk araçları oyuncak gibi havaya fırlatan Michael'e bu şiddet karşısında 'tüm bombaların anası' benzetmesi yapıldı.

ABD'nin hava üssü bu hale geldi

'Tüm bombaların anası', İçgüvenliği'nin anahtarlarından birini oluşturan Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nü de yerle yeksan etti.

ABD'nin hava üssü bu hale geldi

Pazartesi günü tahliye edilen Tyndall'da havadan hasar değerlendirmesi yapıldı ve üssün 'önemli ölçüde yapısal zarar' gördüğü açıklandı.

ABD'nin hava üssü bu hale geldi

Üsteki 325. savaş uçağı filosunun komutanı Albay Brian Laidlaw, ekibine Facebook'tan yayımladığı mesajda, 'geniş çapta feci boyutta hasardan' söz etti.

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