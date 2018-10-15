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liler, sının kaldırılması talebiyle sahile akın etti

sının kaldırılmasını talep eden liler, ablukayı deniz yoluyla kırma eylemi kapsamında 12. kez kuzey sahil sınırında toplandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 19:46 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 19:47
Gazzeliler, İsrail ablukasının kaldırılması talebiyle sahile akın etti

Filistinliler, 'in 2006'dan bu yana Şeridi'nde uyguladığı nın kaldırılması talebiyle düzenlenen barışçıl deniz eylemi kapsamında 12'nci defa kuzey sahil sınırına akın etti.

nı Kırma Ulusal Hareketi tarafından 12'ncisi düzenlenen deniz eylemine katılan çok sayıda Filistinli, İsrail'le kuzey sınırında yer alan sahil bölgesinde bir araya geldi.

İsrail saldırısından sıcak kareler

ABLUKAYI PROTESTO EDİYORLAR

İsrail'in yaklaşık 12 yıldır aralıksız kara, deniz ve havadan bölgeye uyguladığı ablukayı protesto etmek ve kaldırılması talebini yinelemek için düzenlenen eyleme kadın ve çocuklar da katıldı.

Sahil bölgesinde toplanan Filistinlilerin yanı sıra onlarca eylemci de 20'den fazla kayıkla denize açıldı.

Vahşi İsrail saldırısından sıcak kareler

İSRAİL HER SEFERİNDE ÖLÜM YAĞDIRIYOR

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 11 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler müdahale sırasında yaralanmış, gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

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Gazzeliler, İsrail ablukasının kaldırılması talebiyle sahile akın etti
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