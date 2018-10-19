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Suriye Konulu Dörtlü Zirve 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek

İdlib Mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafına çözüm bulmak amacı ile 27 Eki'de İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirve gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Rusya, Fransa ve Almanya liderleri Cumhurbaşkanı 'ın ev sahipiliğinde İstanbul'da bir araya gelecek.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 11:38

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla 27 Ekim 2018'de İstanbul'da düzenleneceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın , Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Sayın Angela Merkel'in katılımlarıyla gerçekleşecek dörtlü zirve toplantısı 27 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenecektir." bilgisini verdi.

Kalın, "Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

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Suriye Konulu Dörtlü Zirve 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek
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