ABD, Suriye’deki askeri depolarından ilkini boşalttı

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Suriye'deki askerlerini çekme kararının ardından Irak sınırı yakınlarındaki askeri depolarından ilkini boşalttı. Anadolu Ajansı'nın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 19 Aralık'ta Suriye'deki askeri varlığını sona erdirme kararı alan ABD yönetimi, Haseke iline bağlı Malikiye ilçesindeki askeri depolarının ilkini tahliye etti. Yaklaşık 50 ABD'li askerin görev yaptığı depolardaki Hummer marka zırhlı araçlar ile TIR'lar Irak'a gönderildi. Depolar, ABD'nin Irak üzerinden terör örgütü YPG/PKK'ya gönderdiği askeri malzemelerin dağıtımının yapıldığı merkezlerden biriydi.