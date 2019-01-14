Altın zengini Venezuela, sahip olduğu altınları Türkiye'de işlemek istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı yurt dışı gezilerine katılan Çorumlu iş adamı Ahmet Ahlatcı, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Arjantin'de gerçekleştirilen G-20 zirvesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika gezisinde de iş adamları heyetinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmesi sırasında, iş adamı Ahlatcı'yı Maduro'ya tanıtarak Türkiye'de güvendiği iş adamlarından biri olduğunu ve Çorum'da modern bir altın rafinerisine sahip olduğunu söyledi. Altın üreticisi Venezuela'nın Devlet Başkanı da Ahlatcı ile yakından ilgilendi, hatta işlenmek üzere Çorum'a altın gönderebileceklerini söyledi.



'MADURO'NUN YARDIMCISI GELİYOR'

Venezuela ziyaretinin üzerinden 1.5 ay sonra Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın misafiri olarak 16 Ocak Çarşamba günü Çorum'a gelecek.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı El Aissami Maddah, Merzifon Havaalanı'nda Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile Ahmet Ahlatcı tarafından karşılanacak. Ahlatcı Metal Rafinerisi'ni ziyaret edecek olan konuk Devlet Başkanı Yardımcısı, daha sonra Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu ile bir toplantı yapacak.



"AHLATCI, GURUR VERİCİ"

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünyaya açılma" politikasını çok isabetli bulduğunu ve benimsediğini, bu nedenle de mümkün olduğunca yurt dışı gezilerine katılmaya çalıştığını belirtti.

Venezuela'daki görüşmeyi ve sonrasında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi veren Ahmet Ahlatcı, "Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüşmeleri sırasında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beni yanlarına çağırdı ve ev sahibi devlet başkanına tanıtarak, Çorum'da modern bir altın rafinerisine sahip olduğumuzu söyledi. Venezuela'nın altın üreticisi bir ülke olması nedeniyle Nicolas Maduro da bizimle yakından ilgilendi. Venezuela Devlet Başkanı'nın Ekonomik İşlerden Sorumlu Yardımcısı El Aissami Maddah'ın Türkiye'ye yapacağı geziye Çorum'u da dahil etmesini ve altın rafinerimizi gezmek istemesini mutlulukla karşılıyoruz. Kendilerini Türk konukseverliğine yakışır bir şekilde karşılayıp tesisimizi gezdireceğiz. Gerek firma gerekse Çorum olarak bir devlet başkan yardımcısını Çorum'da misafir edecek olmanın onurunu yaşıyoruz. Çorum'un böylesine bir ziyaretle gündeme gelmesini, Cumhurbaşkanımızın teveccühlerine borçlu olduğumuzu biliyor, kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



'KÜÇÜK BİR KUYUMCU DÜKKANINDAN DÜNYAYA AÇILDI'

1984 yılında küçük bir kuyumcu dükkanından başlayarak Türkiye'nin altın devlerinden biri haline gelen Ahlatcı Holding, Çorum'daki metal rafinerisiyle şimdi dünyanın da ilgisini çekmeye başladı. Değişik sektörlerde 39 şirketiyle 2018 yılında 10 milyar dolar ciroya ulaşan, yine geçen yıl 540 milyon dolarlık işlenmiş altın ihraç eden Ahlatcı Holding, 3 bin 100 çalışanıyla Anadolu'nun Çorum'dan yükselen büyükleri arasında yer aldı. Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Ekonomist dergisince 2018'de Türkiye'nin 94. büyük zengini olarak ilan edildi.

Türkiye bilezik piyasasının yüzde 40'ına, alyans piyasasının ise yüzde 25'ine hakim olan Ahlatcı, ülke çapında 2 bin 500'ün üzerinde kuyumcuya toptan altın veriyor. Holding'in Çorum Organize Sanayi Bölgesine kurduğu metal rafinerisi ise Türkiye'deki üç rafineriden biri ve teknolojisi en ileri olanı olma özelliğini koruyor.