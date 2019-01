“Trump istifa edip Kırım’a kaçtı!”

Dünyanın en değerli şirketi Amazon'un yanı sıra Washington Post gazetesinin de patronu olan Jeff Bezos ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki medya savaşı büyüyor. Çarşamba günü, başkent Washington DC'de Trump'ı istifa etmiş çekip giderken gösteren sahte Washington Post nüshaları Beyaz Saray yakınlarında elden dağıtıldı. Sahte gazete manşetindeki başlığı, Trump'ın Kasım 2016 başkanlık seçimlerinin ardından attığı bir tweette "emsalsiz" (unprecedented) yazacağına "başkansız" (unpresidented) yazmasından esinlenildi.



'BİZ DEĞİLİZ'

1 Mayıs 2019 tarihli sahte gazetenin "Başkansız" başlıklı haberinde, "Trump'ın aceleyle Beyaz Saray'ı terk etmesiyle kriz sona erdi. Trump dönemi sona ererken dünya çapında kutlamalar patlak verdi" cümlelerine yer verildi. 'The Yes Men' adındaki bir gruba bağlı aktivistlerin Beyaz Saray yakınlarında elden dağıttığı sahte Washington Post'taki haberde ayrıca "Trump'ın helikopterle Kırım'ın Yalta kentine kaçmış olabileceği" belirtildi. Washington Post gazetesi ise hemen uyarı tweeti atarak "DC merkezde The Washington Post'un sahte nüshaları dağıtılmaktadır. The Post'u taklit etmeye çalışan bir websitesi de saptadık. Bunlar Post ürünleri değildir. Olayı araştırıyoruz" açıklamasını yaptı. 137 milyar dolarlık kişisel serveti olan Bezos ile Trump en son geçtiğimiz günlerde de karşı karşıya gelmişti. Trump'ı Washington Post üzerinden hedef alan Bezos'un, evlilik dışı ilişkisi Trump'ın yakın arkadaşının dergisine kapak olmasının ardından ortaya çıkmıştı.