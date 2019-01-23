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'nin müdahalelerine karşı 'ya destek veren ülkeler

Başkanı , Başkanı 'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı Maduro'ya destek veren ülkelerden peş peşe açıklamalar geliyor. Başkan Erdoğan, Venezuela'da yaşanan olaylarla ilgili Devlet Başkanı Maduro'yu telefonla aradı ve desteklerini iletti.

Giriş Tarihi: 24.1.2019 01:59 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 02:01
ABD'nin müdahalelerine karşı Venezuela'ya destek veren ülkeler

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini Devlet Başkanı ilan ederek Başkanlık yemini etmesinin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklaması Venezuela'yı karıştırdı.

İLK DESTEK BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve desteklerini ilettiğini açıkladı. Maduro, yaptığı konuşmada Türkiye'ye selam gönderdi.

İŞTE DESTEK VEREN O ÜLKELER
ABD destekli darbe girişimine karşı, Türkiye, Rusya, Küba, Meksika, Bolivya, Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı Maduro'yu desteklediklerini açıkladı..

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ABD'nin müdahalelerine karşı Venezuela'ya destek veren ülkeler
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