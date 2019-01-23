ABD'nin müdahalelerine karşı Venezuela'ya destek veren ülkeler

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini Devlet Başkanı ilan ederek Başkanlık yemini etmesinin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklaması Venezuela'yı karıştırdı.

İLK DESTEK BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve desteklerini ilettiğini açıkladı. Maduro, yaptığı konuşmada Türkiye'ye selam gönderdi.

İŞTE DESTEK VEREN O ÜLKELER

ABD destekli darbe girişimine karşı, Türkiye, Rusya, Küba, Meksika, Bolivya, Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı Maduro'yu desteklediklerini açıkladı..