ABD, YPG terörüne desteğini sürdürecek

BUGÜN NELER OLDU

ABD askerlerinin Suriye'den çekilme sürecini başlatmasına rağmen, Washington yönetiminin terör örgütü DEAŞ sonrası Suriye stratejisi hala netleşmedi. Amerikalı askerler çekilirken, ABD'nin SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisi, örgüte verilen silahların akıbeti, DEAŞ'tan alınan bölgelerde istikrarın sağlanması, sağ ele geçirilen DEAŞ mensuplarının akıbeti gibi birçok konudaki soru yanıt bekliyor.Terör örgütü YPG/PKK, geçen hafta Fırat Nehri'nin doğusunda DEAŞ'ın elindeki son yerleşim yeri Bagoz kasabasında da kontrolü ele geçirdi. Böylece Suriye'de DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle YPG/PKK'yı desteklediğini iddia eden ABD'nin örgüte yardım bahanesi ortadan kalkmış oldu. Ancak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), daha önce defalarca revize ettiği yardım gerekçesini bir kez daha revize etmiş görünüyor. Anadolu Ajansı'nın, "DEAŞ'ın elindeki son toprak parçasının da alınması ve ABD'nin de Suriye'den çekilmeye başlamasıyla YPG'ye verilen silahları geri toplayacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, ABD'nin örgüte desteğinin devam edeceğini söyledi.Robertson, "SDG, DEAŞ ile mücadelede etkili ve güvenilir bir ortak oldu. SDG'ye verilen silahların sınırlı, göreve özel ve DEAŞ'ın yenilmesi hedeflerini elde edecek ölçüde olacağını ifade ettik. (Suriye'nin) Kuzeydoğusunun özgürleştirilmesi tamamlanmak üzere, ama daha yapılacak iş var. Onlar, alınan toprakları temizlerken ve DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasını engellerken, ortağımız SDG'ye destek vermeye devam edeceğiz" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye farklı taktiklerle devam edeceklerini belirterek, "Bize yardım etmeleri için yerel güçleri kullanabiliriz" dedi.Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisinde yer alan Han Şeyhun ilçesindeki en büyük fırını hedef aldı. Fırının sahibi Hazem Sermani, iki üretim hattı bulunan ve en az 10 bin ailenin ekmek ihtiyacını karşılayan fırının çalışamaz hale geldiğini söyledi.