Yine dört ayağının üstüne düştü

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Dünyaca ünlü Alman moda tasarımcısı Karl Lagerfeld'ın hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Fransa'nın başkenti Paris'te tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Lagerfeld'ın ardından moda dünyası yasa büründü. Avrupa basınında bir yandan da 85 yaşında hayata gözlerini yuman modacının 200 milyon dolarlık mirasının akıbeti tartışılmaya başlandı. Siyah gözlükleri ve kesik siyah eldivenleriyle tanınan Lagerfeld, geçen yıl verdiği bir röportajında mirasının kendisi gibi ünlü olan kedisi Choupette ile birlikte birçok kişiye gideceğini açıklamıştı. Çıkan haberlere göre servetin büyük kısmı Lagerfeld'in vaftiz oğlu olan ve aynı zamanda mankenlik yapan 11 yaşındaki Hudson Kroenig'e gidecek. Mirastan düşecek pay ile ünlü kedi Choupette'nin de dünyanın en zengin kedisi olacağı konuşuluyor. Birminya cinsi olan Choupette hâlihazırda 3 milyon euronun sahibi. Ünlü modacının hayattayken açtığı hesap sayesinde zaten milyoner olan kedinin hesabındaki paralar hayatının geri kalanını da alışık olduğu lüks hayatın sürdürülmesinde kullanılacak.Özel uçaklarla yolculuk yapan, sık sık podyuma çıkan, Twitter'da 50 binden fazla ve Instagram'da 128 binden fazla takipçisi olan Choupette'nin iki özel bakıcısı ile bir de koruması bulunuyor. Defilelerde kedi aksesuarları tanıtan Choupette için Lagerfeld, "Normal mamalar yemesine izin vermiyoruz. Mama reklamlarında ya da ucuz ürünlerin tanıtımında da oynamıyor, çünkü o çok çok sofistike bir kedi. Choupette aslında benim bile değildi. Bir arkadaşım, iki haftalığına ona bakmam için bana bırakmıştı. Arkadaşım geri geldiğinde, Choupette ona gitmek istemedi ve bende kaldı" yorumunda bulunmuştu.