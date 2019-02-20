Efsanevi modacı Karl Lagerfeld'in dikkat çeken hayatı

Moda dünyasının efsane isimlerinden Karl Lagerfeld, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Siyah gözlükleri, parmaksız deri eldivenleri, iddialı takıları ve bembeyaz at kuyruğu saçlarıyla modanın en önemli isimlerinden biri olan Karl Lagerfeld, yaratıcılığı ve enerjisiyle yüzyıllar boyunca hatırlanacak bir isim. Yenilikçiliği, titizliği ve detaylara verdiği önem ile Chanel'i ayağa kaldıran Lagerfeld'in hazırladığı koleksiyonlar bir kenarda dursun, yarattığı görsel şölen tadındaki defileler sanat eserinden farksız değil