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Efsanevi modacı 'in dikkat çeken hayatı

Moda dünyasının efsane isimlerinden , 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Siyah gözlükleri, parmaksız deri eldivenleri, iddialı takıları ve bembeyaz at kuyruğu saçlarıyla modanın en önemli isimlerinden biri olan Karl Lagerfeld, yaratıcılığı ve enerjisiyle yüzyıllar boyunca hatırlanacak bir isim. Yenilikçiliği, titizliği ve detaylara verdiği önem ile Chanel'i ayağa kaldıran Lagerfeld'in hazırladığı koleksiyonlar bir kenarda dursun, yarattığı görsel şölen tadındaki defileler sanat eserinden farksız değil

Giriş Tarihi: 20.02.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 14:47
Efsanevi modacı Karl Lagerfeld'in dikkat çeken hayatı

Moda dünyasının efsane isimlerinden , 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Siyah gözlükleri, parmaksız deri eldivenleri, iddialı takıları ve bembeyaz at kuyruğu saçlarıyla modanın en önemli isimlerinden biri olan Karl Lagerfeld, yaratıcılığı ve enerjisiyle yüzyıllar boyunca hatırlanacak bir isim. Yenilikçiliği, titizliği ve detaylara verdiği önem ile Chanel'i ayağa kaldıran Lagerfeld'in hazırladığı koleksiyonlar bir kenarda dursun, yarattığı görsel şölen tadındaki defileler sanat eserinden farksız değil

Efsanevi modacı Karl Lagerfeld'in dikkat çeken hayatı

Fransız moda evi Chanel'in yaratıcı yönetmeni, moda dünyasının ünlü ismi Karl Lagerfeldhayatını kaybetti. Fransız Closer dergisi, 85 yaşındaki ünlü tasarımcının bu sabah hayatını kaybettiğini duyurdu. Chanel acı haberi doğruladı.

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Efsanevi modacı Karl Lagerfeld'in dikkat çeken hayatı

10 Eylül 1933'te Almanya'nın Hamburg kentinde doğan Karl Otto Lagerfeldt, reklam açısından daha uygun olduğu için soyadındaki 't'yi attı. 14 yaşında Paris'e giden Lagerfeld, 17 yaşında Perre Balmain ile çalışmaya başladı. Bir ceket tasarımının onu başarıya ulaştırdığı bir yarışma sonrası Jean Patou ile bir dönem çalıştı. Serbest olarak çalışarak Krizia, Charles Jourdan ve Valentino'ya tasarımlar yaptı.

Efsanevi modacı Karl Lagerfeld'in dikkat çeken hayatı

26 yaşında Paris'ten ayrılarak İtalya'ya gidip eğitim aldı. Üç yıl sonra moda dünyasına dönerek Fendi'ye tasarım danışmanı oldu. 1983'te Chanel'de çalışmaya başladı, 1993'te Chanel'den ayrılan tasarımcının yerine geçerek şimdiki pozisyonuna sahip oldu.

Efsanevi modacı Karl Lagerfeld'in dikkat çeken hayatı

GENÇ YAŞTA SAÇLARINI BEYAZLATTI

Dört dil bilen Lagerfeld, hobi olarak fotoğraf çekiyor ve resim yapıyordu. Antika koleksiyonculuğu da yapan ünlü modacı, genç yaşta saçlarını talk pudrası yardımıyla beyaz göstermeye başladı. Sebebi, ilerleyen yıllarda insanlar saçlarının beyazlamaya, kendisinin de yaşlanmaya başladığının fark edilmemesini istemesi.

Efsanevi modacı Karl Lagerfeld'in dikkat çeken hayatı

KEDİSİ YILDA 3 MİLYON EURO KAZANIYOR

'in kendisi kadar ünlü 8 yaşındaki Birman cinsi kedisi Choupette, bir dönem kazancı ile gündeme gelmişti. Kendisine ait sosyal medya hesabı bulunan ve milyonlarca hayranı olan Choupette, bir yılda 3 milyon euro (18.4 milyon TL) kazanıyordu.

Efsanevi modacı Karl Lagerfeld'in dikkat çeken hayatı

HER KOLEKSİYONU SANAT ESERİ!

Lagerfeld, Chanel'i 80'lerin fenomenlerinden biri haline getirip yüzyılın en önemli markası yaptı. 1983'ten beri de ünlü moda evinin kreatif direktörlüğünü üstlendi.

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