Efsanevi modacı Karl Lagerfeld'in dikkat çeken hayatı

10 Eylül 1933'te Almanya'nın Hamburg kentinde doğan Karl Otto Lagerfeldt, reklam açısından daha uygun olduğu için soyadındaki 't'yi attı. 14 yaşında Paris'e giden Lagerfeld, 17 yaşında Perre Balmain ile çalışmaya başladı. Bir ceket tasarımının onu başarıya ulaştırdığı bir yarışma sonrası Jean Patou ile bir dönem çalıştı. Serbest olarak çalışarak Krizia, Charles Jourdan ve Valentino'ya tasarımlar yaptı.