Son dakika haberi: Ultrasondaki şok görüntü! Büyük tartışma yarattı

İngiltere, Britainy Clark ve James Grouve çiftinin ultrason görüntülerini konuşuyor! Ülke ajansları tarafından son dakika olarak duyurulan haber, en çok öne çıkanlar arasında yer alıyor. Edinilen bilgiye göre, Britainy Clark ve James Grouve çifti doktorların kendilerine çocuk sahibi olamayacaklarını söylediğinde hayalleri yıkıldı. Zira, Britainy'in yumurtalıklarında doğuştan gelen bir hastalık olduğu belirtilmişti.

ULTRASONDAKİ ŞOK GÖRÜNTÜ! BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Daha sonra başka bir hastalıktan dolayı hastaneye kontrole giden Britainy, 12 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Genç çift, bebeklerinin sağlık durumlarını görüntülemek için ultrason çektirdiklerinde ise gördükleri manzara karşısında adeta şok geçirdiler.

İşte, son dakika hberinin öne çıkan detayları;