Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Vizesiz Avrupa’ya 6 adım kaldı

’ya 6 adım kaldı

Türk vatandaşlarının Schengen bölgesinde vizesiz seyahatini sağlaması öngörülen Türkiye-Avrupa Birliği () Vize Serbestisi Diyaloğu'nda kalan 6 kriterin karşılanmasına yönelik çalışmaların yakında hız kazanması bekleniyor

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2019
Vizesiz Avrupa’ya 6 adım kaldı

Türkiye, AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu'nda 72 kriterden 66'sını yerine getirdi. Kalan 6 kriteri, terörle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi, Europol Anlaşması, GRECO tavsiyeleri, üye ülkelerle adli iş birliği, kişisel verilerin korunması ve Geri Kabul Anlaşması'nın tam uygulanması oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bu hafta yayımlanan AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci"ne ilişkin genelge ile "Vize Serbestisi Yol Haritası"nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilecek.

AB'den flaş vize açıklaması

192 ülke incelendi! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler, vize şartları ve tüm bilmeniz gerekenler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vizesiz Avrupa’ya 6 adım kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN