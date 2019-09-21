Vizesiz Avrupa’ya 6 adım kaldı

Türkiye, AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu'nda 72 kriterden 66'sını yerine getirdi. Kalan 6 kriteri, terörle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi, Europol Anlaşması, GRECO tavsiyeleri, üye ülkelerle adli iş birliği, kişisel verilerin korunması ve Geri Kabul Anlaşması'nın tam uygulanması oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bu hafta yayımlanan AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci"ne ilişkin genelge ile "Vize Serbestisi Yol Haritası"nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilecek.

AB'den flaş vize açıklaması