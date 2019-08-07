192 ülke incelendi! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler, vize şartları ve tüm bilmeniz gerekenler...

Hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarının bugünden itibaren Rusya'ya vizesiz seyahatleri başlarken, ?Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde Türk vatandaşlarının seyahat edecekleri ülke bakımından vize yükümlülükleri şöyle sıralanıyor: