192 ülke incelendi! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler, vize şartları ve tüm bilmeniz gerekenler...
192 ülke incelendi! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler, vize şartları ve tüm bilmeniz gerekenler...
Rusya'ya vizesiz seyahat bugün itibarıyla başladı. Hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları bugünden itibaren Rusya'ya vizesiz olarak seyahat edebilecekler. Rusya'ya vizesiz seyahat başlarken Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinde Türk vatandaşlarının seyahat edecekleri ülke bakımından vize yükümlülükleri şöyle sıralandı. İşte dünya genelinde vizesiz gidilebilecek ülkeler, vize şartları hakkında tüm bilmeniz gerekenler...
Giriş Tarihi: 07.08.2019
10:55
Güncelleme Tarihi: 07.08.2019
16:48