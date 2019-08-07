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  • 192 ülke incelendi! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler, vize şartları ve tüm bilmeniz gerekenler...

192 ülke incelendi! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler, şartları ve tüm bilmeniz gerekenler...

'ya bugün itibarıyla başladı. Hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları bugünden itibaren Rusya'ya vizesiz olarak seyahat edebilecekler. Rusya'ya vizesiz seyahat başlarken Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinde Türk vatandaşlarının seyahat edecekleri ülke bakımından yükümlülükleri şöyle sıralandı. İşte dünya genelinde vizesiz gidilebilecek ülkeler, vize şartları hakkında tüm bilmeniz gerekenler...

Giriş Tarihi: 07.08.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 16:48
192 ülke incelendi! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler, vize şartları ve tüm bilmeniz gerekenler...

Hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarının bugünden itibaren 'ya vizesiz seyahatleri başlarken, ?Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde Türk vatandaşlarının seyahat edecekleri ülke bakımından yükümlülükleri şöyle sıralanıyor:

192 ülke incelendi! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler, vize şartları ve tüm bilmeniz gerekenler...

Afganistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri vizeye tabidir.
Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

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192 ülke incelendi! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler, vize şartları ve tüm bilmeniz gerekenler...

Almanya Federal Cumhuriyeti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

192 ülke incelendi! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler, vize şartları ve tüm bilmeniz gerekenler...

Amerika Birleşik Devletleri: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

192 ülke incelendi! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler, vize şartları ve tüm bilmeniz gerekenler...

Andorra: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.
Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

192 ülke incelendi! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler, vize şartları ve tüm bilmeniz gerekenler...

Angola: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

192 ülke incelendi! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler, vize şartları ve tüm bilmeniz gerekenler...

Antigua-Barbuda: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

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