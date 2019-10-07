Türkiye'nin kararlı tutumu ve ABD'nin çekilmesinin ardından PKK'da büyük panik!

Türkiye'nin Suriye kuzeyinde operasyon sinyali vermesinin ardından terör örgütü YPG/PKK büyük panik yaşamaya başladı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi konusundaki kararlı tutumu ve ABD'nin bölgeden çekilme kararı almasının ardından YPG/PKK, destekçisi ABD'yi suçlamaya başladı.

ABD'Yİ HEDEF ALDILAR!

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'yi, sözünü tutmayarak Fırat'ın doğusundan çekilmek ve bölgeyi Türkiye'nin operasyonuna açık hale getirmekle suçladı.

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, sözde sözcülerinden Mustafa Bali'nin Twitter hesabı üzerinden, ABD'yi suçlayıcı bir mesaj yayımladı.

Mesajda, "Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi " ifadeleri kullanıldı.

DEAŞ'LA TEHDİT ETTİ

Öte yandan örgütün ismini kullandığı SDG de bir yazılı açıklama yaptı. ABD'nin sözünü tutmadığının vurgulandığı açıklamada, bunun DEAŞ'la mücadeleye "büyük olumsuz" etki yapacağı iddia edildi.

ABD'li yetkililer, DEAŞ karşıtı mücadele toplantılarında, Suriye'de ele geçirdikleri yabancı DEAŞ'lı ve ailelerinin toplam sayısının 10 bin civarında olduğunu kaydediyor. Bu kişilerin bir kısmı, ABD güçlerince Deyrizor'da üs olarak da kullanılan El Ömer petrol sahasında, diğer kısmı ise YPG/PKK, Kamışlı, Haseke, Malikiye, Tabka ve Rakka cezaevlerine tutuluyor.

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