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Terör örgütü /'da operasyon paniği

'de 'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü /, sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar sevk ediyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019 21:06 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 21:23
Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği

Suriye'de ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Haseki kentine bağlı Ras'ül Ayn ilçesinde sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar sevk ediyor.

CEYLANPINAR'DAN İZLENDİ

Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı panikleyen terör örgütünün beton blok taşıma çalışmaları, Ras'ül Ayn karşısında bulunan Ceylanpınar ilçesinden görüldü.

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ABD HELİKOPTERLERİ DOLAŞIYOR!

Öte yandan, gün içerisinde zaman zaman Ras'ül Ayn üzerinde ABD helikopterinin devriye attığı gözlendi.

PARMAKLAR TETİKTE

Hareketliliğin yaşandığı sınır hattında TSK'ya ait zırhlı araçlar yoğun devriye faaliyetini sürdürüyor.

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Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
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