Petrol üzerinden kirli işbirliği

BUGÜN NELER OLDU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de kirli işbirliklerini onaylamaya devam ediyor. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ve ABD Genelkurmay Sözcüsü William Byrne Jr, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pentagon sözcüsü, ABD'nin Suriye'de kontrol ettiği petrol sahalarının gelirinin terör örgütü YPG/ PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne gittiğini itiraf etti.Uluslararası arenada petrol sahalarının meşru yönetime ait olduğunun anımsatılarak, ABD'nin bölgedeki petrol sahalarını hangi hukuki dayanağa göre elinde tuttuğunun sorulması üzerine Hoffman, "Bizim kendimizi savunma hakkımız var" demekle yetindi.Pentagon, bölgedeki petrolün gelirlerinin YPG'ye kaldığını itiraf ederken, dün ABD merkezli AP ajansında yayımlanan farklı bir haberde ise YPG'nin söz konusu petrolü ya yerel pazarda ya da Esad rejimi üzerinden sattığı bilgisi verildi. Böylece ABD'nin Esad rejimine uyguladığı petrol ambargosunun da yine ABD'nin kendi eliyle YPG tarafından bozulduğu ortaya çıkmış oldu.ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok kez tamamen çekilme kararı almasına rağmen Pentagon, Suriye'de asker tutmaya devam ediyor. Petrolün yoğun olduğu ve terör örgütü YPG'nin kontrolünde olan Deyezzor bölgesinde 800 ABD askerinin olduğu düşünülüyor.