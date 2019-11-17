YPG’den otogarda katliam

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 18 sivil hayatını kaybetti. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askeri muhaliflerin kontrolündeki El Bab kent merkezindeki ilçe otogarında bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 18 sivil hayatını kaybetti, en az 30 sivil yaralandı. Patlama sonucu çok sayıda araç yanarken, çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yerel güvenlik güçleri, saldırıları düzenleyenleri araştırıyor.Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan terör örgütü YPG/PKK, El Bab'ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesindeki işgalini sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor. Terör örgütü YPG'nin 2 Kasım tarihinde Tel Abyad'da pazar yerine düzenlediği bombalı terör saldırıda 13 sivil hayatını kaybetmişti.Bu arada saldırılara rağmen Tel Abyad ve Rasulayn'ın yol sorunu yürütülen çalışmalarla çözüme kavuşturuluyor. Sınır ötesinde görev yapan kamu kuruluşları, çeşitli altyapı hizmetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan bölgede yapılan çalışmaları paylaştı. Bakanlık, Tel Abyad'ın pek çok sorunu gibi yol sorununun da çözüldüğünü bildirdi. Bakanlığın paylaşımında kullanılan videoda, yol yapım çalışmalarıyla ilgili konuşan Suriyeli vatandaş; "Allah Türkiye'den razı olsun. Bizi PKK'dan kurtardı. Beş senedir yolumuzun olmasını bekliyorduk. Beş sene sonra yolumuz yapıldı" diye konuştu.