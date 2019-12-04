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'li oyuncu 'den 'na övgü

'in başkenti Stockholm'e gitmek için ailesiyle birlikte 'na gelen 'li oyuncu , havalimanına övgüler yağdırdığı videoyu hesabından paylaştı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.12.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 22:44
ABD'li oyuncu Robert Davi'den İstanbul Havalimanı'na övgü

Eşi ve kızıyla 2 Aralık'ta seyahat eden Robert Davi, bu ülkeye yapacağı sefer öncesi İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki gümrüklü alanı gezdi. Havalimanını çok beğenen Davi, terminallerle ilgili görüşlerini, çektiği videoda İngilizce olarak aktararak, sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Terminal binasını, renkleri ile mimarisini beğendiğini belirten Davi, "Şuna bakın, şu topluluğa, boyutuna.

İstanbul Türkiye, burada bir turdayım. Ailemle beraber buradan Stockholm'a geçeceğiz. Bu eşim ve kızım. İşte benim küçük bebeğim. Bu seyahatte çok uslu durdu. Daha biraz önce Türkiye'ye indik. Başka ülkelerde bunun gibi altyapı olabiliyorsa neden Amerika'da olmasın? Bizim lider olmamız gerekir" diyerek duygularını paylaştı.

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ABD'li oyuncu Robert Davi'den İstanbul Havalimanı'na övgü
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