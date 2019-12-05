Aldatan avukata hapis şoku! 18 bin Euro ücret alıp dosyaya vekâlet bile sunmamış

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı çift İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tapu davasını kaybetti. İtirazın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay'da aleyhe olacak şekilde dosyayı onadı. Davanın ardından kendilerinin avukatlığını üstlenmek isteyen Behiye G., kendisinin çevresi olduğunu hakim ve savcılarla birlikte dosyayı kanun yararına bozabileceğini ileri sürdü.

'KANUN YARARINA BOZMA ALACAĞIM'

Dosyanın bozulacağına inanan G.B. ve M.B., avukat Behiye G.'ye 18 bin Euro vererek dosyayla ilgilenmelerini istedi. Aradan yaklaşık iki sene geçmesine rağmen dosyayla ilgili bir gelişme olmadığını gören çift, avukatı arayarak neler olduğunu sordu. İddiaya göre Behiye G., dosyanın bozulduğunu, 100 bin lira göndermeleri karşılığında bozulma kararını kendilerine göndereceğini söyledi.

DOSYAYA VEKÂLET BİLE SUNMAMIŞ

Önce kararı kendilerine atmalarını isteyen çift, avukatın durumundan şüphelenince dosyayı inceleme kararı aldıklarında şok geçirdiler. Avukat Behiye G.'nin dosyaya henüz vekâletname bile sunmadığını gören çift, savcılığa giderek avukat hakkında suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Behiye G., hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma sonunda söz konusu dosya için kanun yararına bozma alacağını iddia eden avukatın müvekkillerinden para aldığı ancak dosyayla hiçbir şekilde ilgilenmediği ve paralarını da geri iade etmediği belirlendi. Savcılık Behiye G., hakkında iddianame düzenledi.

'KASITLI OLARAK SUÇ İŞLEDİ'

'Görevi Kötüye Kullanma' suçundan yargılanan avukat Behiye A. yargılandığı davaya geçtiğimiz günlerde katılmadı. G.B. ve M.B. çiftinin avukatı Gözde Dolan Erzurumlu, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müvekkillerinin yurt dışında yaşadığını, meslektaşının kasti olarak böyle bir suç işlemesine şaşırdığını kaydetti. 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukatın duruşması ileri bir tarihe ertelendi.