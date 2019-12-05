Kafir Profesör hesabıyla devlet büyüklerine hakaret eden kişi savcı çıktı!

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'Kâfir Profesör (@kafir_prof)' isimli hesaptan bir süredir gerek dini değerlere gerekse de devlet büyüklerine yönelik eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı paylaşımlar yapılıyordu. Şikâyet üzerine Kâfir Profesör hesabı takibe alınıp kim tarafından kullanıldığı araştırıldı.

HESAP SAHİBİ SAVCI MI?

Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç içerikli paylaşımların yapıldığı Kâfir Profesör isimli hesabın tweetleri attığı ID'sine ulaştı. Tweetlerin bir cep telefonu üzerinden atıldığı anlaşıldı. Bu cep telefonunun kime ait olduğu araştırıldığında ise şok bir gerçek ile karşılaşıldı. Cep telefonu Antalya Cumhuriyet Savcısı E.H. üzerine kayıtlıydı…

DİJİTAL MALZEMELERE EL KONULDU

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde Twitter paylaşımlarının yapıldığı şüpheli tarafından kullanılan bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital eşyalara Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile el konuldu. El konulan dijital malzemeler incelenmesi için Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

HEM ADLİ, HEM İDARİ SORUŞTURMA

Şüpheli olarak ifadesine başvurulan E.H. ise savunmasında atılı suçlamaları kabul etmedi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayı bildirmesiyle harekete geçti. HSK Birinci Dairesi, 2007 yılında mesleğe başlayan E.H. hakkında soruşturma izni verdi. E.H. hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından hem adli, hem de idari soruşturma yürütülecek.

Diğer taraftan eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı paylaşımların yapıldığı Twitter hesabının Ocak 2019 tarihinde oluşturulduğu ve 13 Ocak 2019 gününden itibaren suç unsuru içerebilecek paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Suça konu hesabın kısa süre önce kapatıldığı da belirlendi.

BİRİNCİ SINIF SAVCIYMIŞ

2007 yılında Elmalı Savcısı olarak göreve başlayan E.H.'nin 2018 yılında birinci sınıfa ayrıldığı, İzmir'in bir ilçesinde bir süre Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı anlaşıldı.