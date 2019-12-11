Türkiye Akdeniz'deki büyük planı bozdu!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını arama konusunda dik duruşu Avrupa'yı panikletmeye devam ediyor. Türkiye sondaj ve arama faaliyetleri hamlesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac arasında 27 Kasım 2019'da Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı imzalamıştı. İngiliz Times gazetesi, Türkiye'nin Fatih ve Yavuz'un ardından Doğu Akdeniz'e üçüncü sondaj gemisi gönderme arayışına sayfalarında yer verdi. Gazete, Ankara'nın bu adımla Brüksel'in uyarılarına karşın Avrupa Birliği'ne (AB) meydan okuyacağını yazdı.

Haberde ayrıca "AB Dışişleri Bakanları yaptıkları toplantıda hızla büyüyen krizi değerlendirdi. Birliğin yeni Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasının söz konusu olmadığını, dışişleri bakanlarının Türkiye ve Libya'nın imzaladığı mutabakat muhtırasını inceleyeceklerini söyledi" denildi. Türkiye'nin bölgedeki gemileri ve Libya ile vardığı anlaşmaya karşı Yunanistan, mutabakat muhtırasını Birleşmiş Milletler gündemine taşımaya hazırlandığı kaydedildi.





TÜRKİYE DIŞLANACAKTI

ABD merkezli Bloomberg kanalındaki haberde ise "Türkiye, Akdeniz gazı üzerindeki büyük planı nasıl bozdu" başlıklı bir haber yayınlandı. Habere göre Avrupa, doğalgazda Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmak için Akdeniz'deki keşfedilen gazlara büyük önem veriyordu. "Ancak bölgede aktif donanması olan Türkiye bu planın dışında tutulmak istendi" denilen haberde Türkiye'nin şimdiye kadar attığı adımlar hatırlatıldı.





İSRAİL İLE RUM YÖNETİMİ ARASINDA KRİZ

İsrail, Doğu Akdeniz'deki Yishai gaz sahası sınırı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tek taraflı ilan ettiği sözde parsellerde yer alan Afrodit gaz sahasının sınırıyla çakıştığı gerekçesiyle bölgedeki saha geliştirme faaliyetlerine itiraz etti. İsrail'deki ekonomi gazetesi "Globes"un internet sayfasında yer alan habere göre, İsrail Enerji Bakanlığı Genel Müdürü Udi Adiri, geçen ay Afrodit gaz sahasında faaliyette bulunan Shell, Noble Enerji, Delek şirketlerine birer mektup gönderdi.