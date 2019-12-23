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Son dakika haberi: Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Detaylar ortaya çıkmaya başladı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin son dakika haberi! Ekim 2018'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu binasında vahşice öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi. Suudi Başsavcılık'tan yapılan son dakika açıklamada suikast ekibinin başındaki Suud el Kahtani'nin soruşturulduğu ancak hakkında ceza gerektirecek bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 13:05
Son dakika haberi: Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Detaylar ortaya çıkmaya başladı

Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği habere göre; Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde yer alan 5 kişiye idam cezası verildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam cezası verildi!

Buna göre, mahkeme cinayette yer alanlardan beşine idam cezası verdi. Üç isim için ise toplam 24 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Suudi başsavcının açıklamasına göre, suikast ekibinin başındaki Suud el Kahtani soruşturuldu ancak hakkında ceza gerektirecek bir bulguya rastlanmadı.

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Son dakika haberi: Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Detaylar ortaya çıkmaya başladı
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