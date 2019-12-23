Son dakika haberi: Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Detaylar ortaya çıkmaya başladı

Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği habere göre; Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde yer alan 5 kişiye idam cezası verildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam cezası verildi!

Buna göre, mahkeme cinayette yer alanlardan beşine idam cezası verdi. Üç isim için ise toplam 24 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Suudi başsavcının açıklamasına göre, suikast ekibinin başındaki Suud el Kahtani soruşturuldu ancak hakkında ceza gerektirecek bir bulguya rastlanmadı.