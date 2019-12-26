Libya: Trablus'ta savaş tırmanırsa Türkiye'den destek isteyebiliriz

Reuter'ın Libya Ulusal İçişleri Bakanı'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre, "Libya'da savaş daha da şiddetlendirse Türkiye'den resmi olarak askeri destek talep edecek" ifadelerine yer verdildi.

"DAVETE İCABET EDERİZ"

Başkan Tayyip Erdoğan bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamalarda, "Dün de sordular 'asker gönderecek misiniz?'. Zaten burada da bizim siyasi partilerimizin içerisinde bunu söyleyenler yok mu? Var, biz de ne diyoruz 'Biz davet edildiğimiz yere gideriz' ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NEZDİNDE KAYDA GEÇİRDİK"

Hem deniz yetki alanlarının sınırlandırılması hem de güvenlik ve askeri iş birliği mutabakatı ile Libyalı kardeşlerimize verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ettik. Türkiye ve Libya tarafında tüm onay süreçleri tamamlanan bu mutabakat, resmen yürürlüğe girmiştir. Türkiye'nin ve Libya'nın birbirlerini gören deniz kıyıları temel alınarak hazırlanan deniz yetki alanları ile ilgili haritamızı Birleşmiş Milletler nezdinde de kayda geçirdik.

"ETKİN ŞEKİLDE DESTEK VERECEĞİZ"

Güvenlik ve askeri iş birliği muhtırasına dayalı olarak inşallah Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız. Meclisimizin de onaylamasıyla Libya'daki meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde destek verme imkanına kavuşacağız. Darbeci generale savaş uçağından tanka ve paralı askere kadar her türlü desteği sağlayanlar ülkemizin bu adımına karşı çıkıyor." açıklamasında bulundu.