Başkan Erdoğan: Uyarmıştık! Bu kez herkes bedel öder

TAHAMMÜLÜMÜZ OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİK! BU BEDELİ HERKES ÖDER

Sözlerin yerine getirilmediğini görüyoruz. Ayrıca 30 KM'lik hat boyunca da bölgemize zaman zaman tacizler sürüyor. Türkiye olarak bölgede inşa etmeyi planladığımız yerleşim alanlarının sağlanması için öncelikle bölgede güvenliğin teminat altına alınması gerekiyor. Rejimin saldırı ve tacizleri de ayrıca bölgede kalıcı bir ateşkesi güvenli kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan 100 bine yakın insan sınırımıza doğru harekete geçti. Biz dünyaya yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını söyledik. Bu bedeli herkes ödeyecektir diye söyledik.

"Tahammülümüz olmadığını söylemiştik! Bu bedeli herkes öder"

HER ŞEYİN YERLİSİNİ YAPTIK AMA MUHALEFETİN YERLİSİNİ YAPAMADIK

Kıbrıs açıklarında 2 sismin araştırma gemisi ve sondaj gemisi ile bölgede faaliyet gösteriyoruz. Ana muhalefet ise yunan basınına malzeme vermekten başka bir şey yapmıyor. Türkiye'de neredeyse her şeyin yerli ve millisini yaptık. Bir tek muhalefet konusunda bunu gerçekleştiremedik. İnşaAllah milletimizle birlikte bunu da gerçekleştireceğiz.

"Her şeyin yerlisini yaptık ama muhalefetin yerlisini yapamadık"

BU İŞ BİTTİ! YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türkiye ve Libya arasındaki mutabakat imzalanmış. Yürürlüğe girmiştir. Biz bu işi bitirdik. Davet edildiğimiz yere icabet ederiz. Bu kadar açık net. Kardeş Libya halkının yaşadıklarını yakından takip ediyoruz. Bizi adeta denize olta atamaz hale getirecek bu oyunlara elbette seyirci kalamazdık. Kalmadık. İnşaAllah meclis açılır açılmaz asker gönderme konusunu sunacağız.

"Yürürlüğe girmiştir. Biz bu işi bitirdik. Davet edildiğimiz yere icabet ederiz"

ZAMANINDA DA DARBECİYİ DESTEKLEMİŞLERDİ

Herkes savaş baronlarına yardım ediyor. Biz ülkenin resmi hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz itiraz ediyorlar. Zamanında da darbecileri desteklemişlerdi hatırlayın!

KANAL İSTANBUL'DA SÜREÇ BAŞLAMIŞTIR

Türkiye'ye küçük düşünmek yakışmaz. Kanal İstanbul işte böyle bir projedir. Bu akşam yatıp sabah kalkınca karar verdiğimiz bir proje değil. Biz bunu seçim kampanyamızda milletimizin takdirine sunduk ve onayını aldık. Ardından uzun uzun çalışılmış ve bu aşamaya gelmiştir. Derinliği 21 metreye yakın olacak, bünyesinde 2 liman, bir yat limanı, lojistik merkezi, 2 demir yolu geçişiyle bir dünya çapında eser olacaktır. Yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam edecektir. Bunun güzergahı da belirlenmiştir. Bakanlığımız bu planı onayladı ve ÇED raporu tamamlandı ve askıya çıktı. Küçükçekmece gölünden başlayacak proje Karadeniz'e ulaşan bir hat boyunca devam edecektir. Yap işlet devret modeliyle ilgili malum çevrenin iptal başvurusunu AYM reddetmiştir. Bir başka deyişle karar verilmiş, süreç başlamış ve belirli aşamaya gelinmiştir. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzeredir. İnşaAllah bununla ilgili ihaleye de yakında çıkılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması "Karar bize aittir! O karar da verildi"

TEHDİTLERİNİZ BOŞA

Şimdi kalkmış müteahhitleri tehdit ediyorlar. "Gelirsek iptal ederiz açıkta kalırsın falan" Ya sen zaten gelmeyeceksin. Milletimiz size iktidar vermeyecek. Birinci köprüden itibaren aynısın yaptı bunlar. Karşı çıktıkça milletimiz bu projeleri yaptı.

KENDİ BATAKLIKLARINDA ÇIRPINIP DURUYORLAR

Bize hizmet yakışır. Oy verirler vermezler Önemli değil. Bizim karakterimizde bu var. Ülkeye ve millete hizmet etmek nasip işidir. Şayet nasibinizde böyle bir şey yoksa önünüze gelen fırsatları da tepersiniz. Biz tarihi bir önem verdiğimiz Kanal İstanbul'a herkes gibi muhalefetin de destek olmasını isteriz. Ama yaptırmayız, yapanlara da parasını ödemeyiz diyecek kadar muvazeneyi yitirmiş durumdalar.

56 KURUMDAN RİSK RAPORLARI ALINMIŞTIR

Kendi bataklıklarında çırpınıp duruyorlar. Mantıklı, bilimsel bir izah da yapamıyorlar. Oysa çevre ve deprem riski meselesi de dahil 56 kurumdan görüş alınmıştır.

KARAR BİZE AİTTİR! O KARAR DA VERİLDİ

Bunların hizmet diye, İstanbul diye bir derdi yok. Nasıl olduysa İstanbul'da seçimi kazandılar. Onu da kazanmadı. Mecliste kahir ekseriyeti AK Parti'dedir. Cumhur İttifakındadır. Onu sen yapmayacaksın zaten. Biz yapacağız. Karar sana değil bize aittir. Büyükşehir Belediye meclisine aittir. O karar da verildi zaten.