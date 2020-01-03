Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: ABD Orta Doğu’ya 3 bin 500 asker daha sevk etti

Son dakika: ’ya 3 bin 500 asker daha sevk etti

’nin, 82’nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha ’ya sevk ettiği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.1.2020 20:44 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 20:49
Son dakika: ABD Orta Doğu’ya 3 bin 500 asker daha sevk etti

ABD'nin, 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu'ya sevk ettiği öne sürüldü. Pentagondan gün içinde açıklama bekleniyor.

NBC News televizyonunun ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askerin daha Orta Doğu'ya sevk edildiği belirtildi.

Askerlerin tam olarak nereye konuşlandırılacağına ilişkin detaylar verilmezken, söz konusu kuvvetin ağırlıklı olarak Kuveyt'e konuşlandırılacağı ifade edildi. Bu konuda sessizliğini koruyan Pentagonun gün içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, daha önce Kuveyt'e 82'nci Hava İndirme Tümeninden 750 askerin gönderildiğini duyurmuştu.

Bu sevkiyatla, 82'nci Hava İndirme Tümeninin tamamı Orta Doğu'ya gönderilmiş olacak.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan flaş saldırı açıklaması

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ABD Orta Doğu’ya 3 bin 500 asker daha sevk etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN