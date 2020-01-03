Son dakika: ABD Orta Doğu’ya 3 bin 500 asker daha sevk etti

ABD'nin, 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu'ya sevk ettiği öne sürüldü. Pentagondan gün içinde açıklama bekleniyor.

NBC News televizyonunun ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askerin daha Orta Doğu'ya sevk edildiği belirtildi.

Askerlerin tam olarak nereye konuşlandırılacağına ilişkin detaylar verilmezken, söz konusu kuvvetin ağırlıklı olarak Kuveyt'e konuşlandırılacağı ifade edildi. Bu konuda sessizliğini koruyan Pentagonun gün içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, daha önce Kuveyt'e 82'nci Hava İndirme Tümeninden 750 askerin gönderildiğini duyurmuştu.

Bu sevkiyatla, 82'nci Hava İndirme Tümeninin tamamı Orta Doğu'ya gönderilmiş olacak.