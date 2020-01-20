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’daki Hafter milislerinin, başkent çevresinde ihlali devam ediyor

’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ’e bağlı milisler, başkentin güneyindeki farklı cephelerde havan atışıyla ateşkesi ihlale devam ediyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.1.2020 21:03 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 21:08 ABONE OL
Libya’daki Hafter milislerinin, başkent çevresinde ateşkes ihlali devam ediyor

Berlin Konferansı'nda Libyalı taraflar sahadaki ateşkese bağlı kalacağı vaadinde bulunmasına rağmen başkent Trablus'ta akşam saatlerinde yine patlama sesleri duyuldu.

Uluslararası meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin başkentin güneyindeki cephelerde "rastgele havan atışıyla" ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

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Medeni, Hafter milislerinin başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde kullandığı top bataryasının, UMH güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum, 19 Ocak Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanırken Halife Hafter'e bağlı milisler, aynı şekilde Hallatat bölgesinde havan atışıyla ateşkesi ihlal etmişti. Hafter milislerinin havan saldırısında petrol tankerleri isabet almış ve yangın çıkmıştı.

Hafter milisleri dün gece Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesinin ardından da başkentin Selahaddin bölgesine havan saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal etmişti.

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Libya’daki Hafter milislerinin, başkent çevresinde ateşkes ihlali devam ediyor
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